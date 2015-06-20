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تموين الإسماعيلية: استمرار معرض السلع الغذائية بالشيخ زايد حتى نهاية رمضان

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تموين الإسماعيلية: استمرار معرض السلع الغذائية بالشيخ زايد حتى نهاية رمضان تموين الإسماعيلية: استمرار معرض السلع الغذائية بالشيخ زايد حتى نهاية رمضان
أعلن حسن الجاويش، مدير عام والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن استمرار معرض السلع الغذائية بمركز شباب الشيخ زايد، تحت رعاية اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، مضيفًا أنه سيستمر مفتوحًا على مدى أيام الشهر الكريم لطرح وبيع كل السلع بأسعار مخفضة للجمهور، بحيث تقل الأسعار عن مثيلاتها فى الأسواق بنسب تتراوح ما بين 25 و30%، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والرمضانية والخضر والفاكهة واللحوم والأسماك إلى جانب السلع التموينية.

وأشار الجاويش فى تصريحات له، إلى أن المحافظة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية تنظم هذا المعرض الدائم لكل السلع الرمضانية والسلع الغذائية والاستهلاكية بمركز شباب الشيخ زايد بحى ثالث.
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