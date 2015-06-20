نقابة البيطريين بالإسكندرية ترصد 300 عيادة بدون ترخيص خلال الفترة الأخيرة

قال الدكتور عمرو عبد المؤمن عامر، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة رصدت 300 عيادة تعمل بدون ترخيص فى جميع أنحاء المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن المخالفات جاءت من قبل غير المتخصصين الذين يزاولون مهنة الطب البيطرى منهم خريجين كليات تجارة وهندسة زراعية، وهو ما يعد مخالفاً للقانون ويسىء لمهنة الأطباء البيطريين.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين إلى أن النقابة ليس لديها سلطة للرقابة على محلات المنتجات الغذائية والمطاعم، وهو ما يخص مديرية الطب البيطرى، متمنياً صدور قرار بالضبط القضائى للسماح للأطباء البيطريين للحد من انتشار اللحوم الفاسدة والضارة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى واستخدام لحوم الحيوانات والحمير فى الطعام مما يضر صحة الإنسان.