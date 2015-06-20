تموين السويس: السلع الغذائية متوفرة واستمرار حملات الرقابة على الأسواق

قال مجدى عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس إن هناك حالة من الوفرة من البنزين والسلع الغائية بشكل كامل بالأسواق مع بداية شهر رمضان، ولا توجد أى مشاكل نهائيا أو نقص فى أى سلع.

أضاف عبد العال فى تصريحات صحفية أنهم دشنوا غرفة عمليات الأسبوع الماضى من أجل تلقى الشكاوى من المواطنين، ومراقبة الأسواق خلال الشهر الكريم.

وقال وكيل وزارة التموين إن هناك خطة تم تطبيقها منذ الأربعاء الماضى من أجل عمل حملات موسعة على الأسواق تحت إشراف مفتشى التموين على المخابز والأسواق وفحص المحال التجارية، والتأكد من جودة المواد المعروضة والشهادات الصحية.

وأضاف أن جميع المخابز ستعمل طوال النهار بشهر رمضان، وسيتم التنسيق وإعلان عمل المخابز كل طبقا وحسب منطقته، فضلا عن متابعة ومراقبة المخابز وعملها طوال الشهر الكريم.