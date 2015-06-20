بالصور.. التصدى لأكبر محاولة لردم ثلث بحيرة مريوط بالإسكندرية

تصدى صيادو بحيرة مريوط، لأكبر محاولة لردم أجزاء كبيرة من البحيرة، عقب محاولات متكررة لشركة تدعى "الجهاد" لمحاولات متكررة لردم البحيرة وادعائهم بحصولهم على تصاريح من جهاز أملاك الدولة بحجة الاستصلاح الزراعى.

وأبلغ الصيادون، المنطقة الشمالية العسكرية، والتى شنت حملتين متتاليتين على البحيرة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وتمكنت من إلقاء القبض على 10 أشخاص، أثناء قيامهم بمحاولة ردم البحيرة، عند الطريق الدولى بمنطقة القبارى غرب الإسكندرية.

تم إلقاء القبض على كل من "صابر س ط 51 عامًا، وحماد س ط 26 عامًا وسالم ص ط 34 عاما وعادل ص ط 35 عامًا وأسامة م ا 34 عامًا والحسينى وش 43 عاما وأبو الحمد ب 45 عام وعمرو ك ب 43 عامًا والسيد أ ر 51 عاما وخالد ع 34 عاما"، وجميعهم كانوا مقيمين بدائرة قسم ميناء البصل لقيامهم بالردم والبناء على المسطح المائى لترعة مريوط .

وأشار محمد الفار أمين نقابة صيادين بحيرة مريوط، إلى أن صيادى الحوض تفاجئوا بتواجد سيارات شركة "الجهاد" للاستصلاح الزراعى لردم 6 آلاف و700 فدان، أى ثلث بحيرة مريوط، وذلك وفق حصولها على تصاريح من جهاز حماية أملاك الدولة، بأخذ قطعة من الأحواض، للاستصلاح الزراعى.

وقال لـ"اليوم السابع"، إن الصيادين تصدوا إلى محاولة الردم ووقعت مشادات كلامية بين الصيادين ومسئولى الشركة، تم خلالها ردم 150 مترًا من الحوض.

وأضاف، أن الشركة أكدت حصولها على تصريح من أملاك الدولة، وغلق القطوع التى تغذى المياه من مديرية الرى، للقيام بأعمال استصلاح زراعى، مشيراً إلى أن اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية السابق قد أحال وكيل وزارة الرى فى عهده للتحقيق فى تلك التصريح، وتم وقف تلك المشروع.

وأشار إلى أن جهاز الثروة السمكية، أحالت تلك الواقعة إلى قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، التى فور تلقيها البلاغ قامت بالتصدى لمحاولات الهدم وإلقاء القبض على 10 متهمين فى محاولة الردم، كما تم مطالبة مديرية أمن الإسكندرية بتواجد دوريات أمنية ليلاً، لأن تلك المنطقة نائية، وأنه من الممكن القيام بأعمال ردم ليلاً.

المهندسة هدى مصطفى، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، أكدت أن شكلت لجنة للمعاينة، وتم تحرير محضر لإيقاف الأعمال، وتم إحالة شركة "الجهاد" لاستصلاح الأراضى والمملوكة لأحد الأفراد من محافظة البحيرة، إلى النيابة بتهمة محاولة الاستيلاء على جزء من بحيرة مريوط، وأكدت أن تلك التصاريح التى أدعت الشركة امتلاكها هى أرواق مزورة، وقالت "إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والقوات المسلحة، وتم التصدى لتلك الشركة".

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى كامل وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، أن جهاز الثروة السمكية حرر محضر 3 أحوال 16 مايو 2015 بشرطة المسطحات المائية، كما حررت الشركة 21 أحوال بتاريخ اليوم ضد موظفين جهاز الثروة السمكية لوقفهم أعمال الردم، وأنه تم إحالة المحضرين للنيابة للتحقيق، لمعرفة ملابسات تلك التصاريح.

وقال: "لن نسمح بالاستيلاء على قيراط منها"، وأشار إلى أن المديرية قد تقدمت بمشروع بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز نور أستاذ الثروة السمكية والإنتاج الحيوانى بكلية الزراعة، وذلك لاستزراع السمكى ببحيرة على مساحة 6 آلاف فدان، لأسماك الدنيس والقاروص، لينتج 30 طنًا يوميًا، لمدة 3 سنوات وسيساهم فى السياحة الريفية لليوم الواحد، وأكد أن المشروع تم تسليمه إلى هيئة الاستثمار، وسيتم طرحة فى المؤتمر الاقتصادى القادم لمحافظة الإسكندرية، للحصول على تمويل استثمارى، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 300 مليون جنيه".



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رفع التعدى عن بحيرة مريوط و محاولة لردم جزء منها



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