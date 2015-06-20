1624 مريضًا ترددوا على وحدة مناظير الجهاز الكبدى بالعريش خلال 6 شهور

أعلن مستشفى العريش العام، أن 1624 مريضًا ترددوا على وحدة مناظير الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى العريش منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الجارى.

وأوضح الدكتور سامى أنور مدير مستشفى العريش العام، أن 110 مرضى تراوحت حالاتهم ما بين مرضى ربط وحقن دوالى، و20 حالة قرح معدة وفتق الحجاب الحاجز 20 حالة، و20 حالة ارتجاع مرئ والتهابات معدة وأثنى، و32 حالة ورم معدة، و42 حالة دوالى شرجية داخلية نازفة وورم بالمستقيم 42 حالة و1400 حالات كشف وتردد على القسم للعلاج .

وأكد أن الوحدة كانت مطلبًا أساسيًا للمواطن السيناوى، ومع بدء العمل بالوحدة انتهت معاناة المواطن السيناوى من مشقة السفر للمحافظات الأخرى، وهى تتمتع بالمواصفات العالمية، وبلغت تكلفتها مليونًا وثمانمائة ألف جنيه.

وقال إسلام الكيكى مدير العلاقات العامة بمستشفى العريش العام، إنه تم التعاقد مع الدكتور أحمد جابر المدرس بجامعة قناة السويس للعمل بالوحدة يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع، وباقى الأيام الدكتور أحمد رضا أخصائى مناظر الجهاز الهضمى، والدكتور أحمد عزمى استشارى الجراحة العامة بالمستشفى لخدمة المرضى.