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إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الفيوم

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إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الفيوم إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الفيوم
أصيب 12 شخص فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة/الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام استقبل 12 مصابًا؛ وهم محمود صالح عبد التواب 25 سنة، ورجب عبد الجواد على 23 سنة، وأيمن حلمى إبراهيم 32 سنة، وعويس حلمى إبراهيم 45 سنة، ومحمد أمين محمود 45 سنة، وسيد حسن على 47 سنة، وصباح محمد حسن 42 سنة، وسيدة رجب عبد الغنى 30 سنة، ومريم السيد السيد 9 أشهر، وفهد أدهم رجب 4 أشهر، وعنايات أحمد حسن 44 سنة، وسيد السيد 37 سنة، وتبين أن جميعهم أصيبوا فى حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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