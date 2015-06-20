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البحرين تفرج عن أحد زعماء المعارضة بعد 4 أعوام فى السجن

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البحرين تفرج عن أحد زعماء المعارضة بعد 4 أعوام فى السجن البحرين تفرج عن أحد زعماء المعارضة بعد 4 أعوام فى السجن
أطلقت السلطات البحرينية فى وقت متأخر من مساء الجمعة سراح أحد زعماء المعارضة بعد قضاء أربعة أعوام فى السجن لدوره فى احتجاجات عام 2011.

وجرى إطلاق سراح إبراهيم شريف، الأمين العام السابق، لحركة وعد " جمعية العمل الوطنى الديمقراطى" ثانى أكبر تجمع للمعارضة فى البلاد فى أعقاب صدور عفو ملكى قبل تسعة أشهر من إكمال عقوبة بالسجن لمدة خمسة أعوام.

وكان أنصار شريف فى استقباله بالقرب من منزله فى ضواحى العاصمة البحرينية المنامة.

وصدر الحكم على شريف فى البداية من جانب محكمة عسكرية بالسجن لمدة خمس سنوات فى يونيو 2011 مع 21 من قادة المعارضة الآخرين الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام ومدى الحياة لدورهم فى ما وصفت بأنها محاولة لقلب نظام الحكم، وأيدت محكمة مدنية بعد ما يقرب من العام تلك الأحكام.
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