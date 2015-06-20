جنايات القاهرة تستكمل اليوم ثانى جلسات إعادة المحاكمة فى أحداث مجلس الشورى

تستكمل، اليوم السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة المتهمين عبد الرحمن سيد محمد، وعبد الرحمن طارق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت سابقا بتأييد الحكم الصادر بحق كل المتهمين "غيابيًا" بالسجن 15 عامًا.

وأسندت إلى المتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.