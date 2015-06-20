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حريق محدود بعنبر للمجندين بمركز شرطة ناصر ببنى سويف

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حريق محدود بعنبر للمجندين بمركز شرطة ناصر ببنى سويف حريق محدود بعنبر للمجندين بمركز شرطة ناصر ببنى سويف
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة العقيد وائل محفوظ، من السيطرة على حريق شب بعنبر المجندين، بمركز شرطة ناصر التابعة لمديرية أمن بنى سويف، شمال المحافظة.

وكانت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف برئاسة العميد وائل ذكى، تلقت إخطارا منذ قليل بنشوب نيران داخل مركز شرطة ناصر وانتقلت سيارتا إطفاء وتمكنتا من إخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية التى قادها المقدم محمد الخولى، أنه أثناء قيام أحد المجندين بإعداد طعام السحور داخل عنبر المجندين، اشتعلت النيران فى بطاطين العنبر، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، أو خسائر مادية، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365