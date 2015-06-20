سقوط "هويدا" تاجرة الحشيش أثناء بيعها المخدرات لعاطلين فى دار السلام

تمكن رجال مباحث قسم دار السلام من ضبط "هويدا.ح.ح" 30 سنة، ربة منزل، السابق اتهامها فى القضية رقم 20558/2006م مصر القديمة "سرقة مسكن"، بحوزتها حقيبة عثر بداخلها على 2 سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16مم، و5 طلقات من ذات العيار" و كمية من الحشيش المخدر وزنت 90 جراما ومبلغ 230 جنيها.

وتم ضبط "على.ع.ع" 23 سنة، عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ مالى 60 جنيها، و"محمد.م.ع" 26 سنة، عاطل، بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 50 جراما، ومبلغ مالى 40 جنيها.

وبمواجهة الأولى بحيازتها للأسلحة النارية والمواد المخدرة اعترفت بحيازتها بقصد الاتجار، فيما اعترف الثانى والثالث بشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما من المتهمة بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.