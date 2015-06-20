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"واتس آب اليوم السابع": مشاجرة بالأسلحة النارية فى عين شمس ووقوع إصابات

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"واتس آب اليوم السابع": مشاجرة بالأسلحة النارية فى عين شمس ووقوع إصابات "واتس آب اليوم السابع": مشاجرة بالأسلحة النارية فى عين شمس ووقوع إصابات
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين، خبرًا عاجلاً يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، منذ قليل، بين عائلتين بشارع أحمد عصمت بحى عين شمس، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة، وانسحاب قوات الشرطة من مكان الحادث لخطورة الموقف.

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