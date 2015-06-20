أحمد الفيشاوي .. يمثل بفلوسه

يبدو أن الممثل الشاب أحمد الفيشاوي أصبح لا يمثل سوى بـ فلوسه فقط فمنذ شهور قدم فيلمه"خارج الخدمة"مع شيرين رضا ولم يحقق العمل أي نجاح يذكر وها هو يعيد التجربة من جديد حيث يستعد قريبا لبدء تصوير مشاهده في فيلم"على ما تفرج"على أن يشارك في إنتاج العمل مع شركة كلب كريستال التي يملكها الفيشاوي شركة أفلام مصر العالمية في أول إنتاج لها بعد وفاة مالكها المخرج المصري العالمي يوسف شاهين.

الفيلم يتولى إخراجه المخرج السوري أسد فولادكار وتدور أحداثة في إطار كوميدي رومانسي اجتماعي حول مغني شاب يقع في حب فتاة متدينة وأخرى متحررة ويرتبط بكلتيهما، ونتيجة لاختلاف في طرق تفكير كل شخصية، تقع العديد من المشكلات والمواقف الطريفة.