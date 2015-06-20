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فتح باب القبول والتسجيل بمعهد طيران القوات البرية

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    أعلن معهد طيران القوات البرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمعهد في دورة الفرد الأساسي رقم (15)، وذلك يوم الثلاثاء القادم عبر الدخول على الرابط الإلكتروني WWW.LFCA.RSLF.GOV.SA.

واشترط المعهد أن يكون المتقدم من خريجي الكلية التقنية (جميع التخصصات بتقدير جيد فأعلى)، ومن خريجي الثانوية العامة أو مايعادلها بتقدير جيد فأعلى، وأن لا يكون قد أمضى 3 سنوات من تاريخ التخرّج، ويكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمته للدولة في الخارج، ويكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق له أن طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب وأن لايقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولايزيد على 26 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية وأن يجتاز الكشف الطبي، ويجتاز اختبار اللغة الإنجليزية، وأن لايكون موظفاً حكومياً ويكون غير متزوج وأن لايقل طول المتقدم عن 160 سم كحد أدنى وأن يكون الوزن ملائم للطول.

وأهاب المعهد بالمتقدمين المقبولين مبدئياً إحضار ملف علاقي يحتوي على صورة من بطاقة الأحوال المدنية، مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة العائلة مضاف بها اسم الأم مع الأصل للمطابقة، أو صورة من شهادة الميلاد، صورة طبق الأصل من الشهادة العلمية التي يحملها المتقدم أو إحضار الأصل للمطابقة، إحضار شهادة أي مؤهل آخر يحمله المتقدم، إحضار 12 صورة شمسية كاشف الراس، الحضور للمعهد بملابس رياضية لأجراء اختبار اللياقة البدنية في نفس اليوم.

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