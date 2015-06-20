الهلال الأحمر ينظم دورة في القانون الدولي وحماية اللاجئين

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية، أمس، دورة تدريبة في "القانون الدولي للجوء وحماية اللاجئين"، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، في مقر إدارة التدريب بالرياض.

وشارك في الدورة أكثر من 34 مرشحاً من الهلال الأحمر ومؤسسات ومنظمات دولية، إضافة إلى عدد من منسوبي الفريق السعودي للعون والاستجابة الإنسانية (قلب السعودية)، إذ جرى استقطاب مدربين ذوي كفاءة عالية من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوه مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتنمية الموارد البشرية الدكتور سيف الدين أبو زيد، إلى حرص الهيئة على خلق مزيد من الحس الإبداعي الإنساني لمنسوبيها.

وقدم المسؤول المالي والإداري الإقليمي للمفوضية الدكتور عبدالحليم الفكي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله رئيس الهيئة، لجهودة في رفع قدرات منسوبي الهيئة، من خلال الشراكة الإستراتجية مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. وتطرق إلى جهود المملكة وتاريخها الطويل في حماية اللاجئين داخل وخارج اراضيها.