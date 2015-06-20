افتتاح بازار «الأمل» الخيري الأول

افتتحت صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر بن عبدالعزيز البازار الخيري الأول تحت شعار «الأمل» وقد ضم البازار مجموعة من الجلابيات والعباءات والدراعات والفساتين بأنواعها قامت بتصميمها مصممات بارعات، كما احتوى البازار على مجموعة من المجوهرات المختلفة من خواتم وسلاسل وأساور متنوعة وعلى أنواع من الشوكولاته والإكسسوارات المتنوعة.

وقالت الأميرة خلود بنت خالد: إن بازار الأمل هو نواة لبازارات أخرى قادمة تكون أوسع وأشمل إن شاء الله. موضحة أنها أنجزت كل تفاصيل البازار خلال ثلاثة أسابيع وأن «نسبة 50% من ريعه ستذهب للأعمال الخيرية، وأضافت ان الهدف الأساسي من «بازار الأمل» هو إعطاء الفرصة للمرأة السعودية المنتجة لإثبات جدارتها والتعريف بأعمالها ونشاطاتها ولتثبت للجميع أنها عصامية وتعتمد على نفسها في اكتساب رزقها ورزق أبنائها.

، وأن مثل هذه البازارات تخدم مخرجات التعليم وتساهم في دعم المرأة السعودية في مجالات الإبداع المختلفة وخاصة الحرفية والمهنية وذكرت أن العديد من الفتيات لديهن إبداعات في اتجاهات مختلفة وقد تكون هذه البازارات من أسباب تشجيع وصقل مواهبهن، وتشجيعهن لدخول سوق العمل.

واكدت أن البازار سيقدم مواهب متنوعة وأن المشاركات في «بازار الأمل» من عدة مناطق من الرياض والجنوب وحائل وغالبية المعروضات مشغولة يدويا ومدة البازار ثلاثة أيام.

وشاركت في البازار مصممة المجوهرات غالية عابدين التي قالت: قمت بتصميم الكثير من السلاسل، والأساور والخواتم وأستخدم في مجوهراتي الموزاييك، والألماس، واللؤلؤ والفيروز والروبي.

الأميرة خلود: البازار فرصة للإبداع والمشاركات من مناطق مختلفة

كما شاركت السيدة نورة المهدرس في القسم الهندي بجلابيات مشغولة باليد على قماش الحرير، والجورجيت. وشاركت مصممة الإكسسوارات هبة برازي بمجموعة تصاميم للخواتم من وحي قصائد الشاعر نزار قباني ولكل خاتم قصيدة. إضافة لمشاركة معارض نصف القمر بعدد من الجلابيات وفساتين السهرة. أما شيخة العتيبي فقد شاركت بالعباءات المختلفة التصاميم والفساتين وفساتين الأطفال. وشاركت مصممة الأزياء مها المدني بعدد من الجلابيات والعباءات المتنوعة والمختلفة والمطرزة يدويا.

وقالت حرم صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز الأميرة سارة المنديل إن فكرة البازار رائعة والموديلات تربط القديم بالحديث، وان لدى المشاركات روحا جميلة ويتطلعن للعمل الخيري حيث ان نسبة.50% للأعمال الخيرية وهذا هو الهدف الأساس للبازار. وكتجربة أولى فهو أكثر من رائع.

وتقول صاحبة السمو الملكي الأميرة آية بنت سطام بن خالد أفتخر بالعمل العظيم الذي قامت به صاحبة السمو الملكي الأميرة خلود بنت خالد، وبالحضور الرائع وبالمشاركات الرائعة والتصاميم الأروع وفكرة البازار الخيري، أتمنى أن يكون بداية لبازارات ومعارض أوسع وأشمل.

وقالت الإعلامية الدكتورة ناهد وليد علي الآغا ان البازار جميل وأنيق ومختصر، وكرؤية إبداعية فيها الكثير من الذوق، واعتبرت الباحثة الإعلامية ديانا الأغا هذا البازار من أفضل البازارات التي زارتها، فيما قالت رئيسة اللجنة الإعلامية الأستاذة جواهر العبد العال سررت كثيرا بأن أكون مشاركة في البازار الجميل في منظره الرائع وفكرته ومحتوياته، وقد شاركت الطفلة لمى خالد بقصيدة من كلماتها بالمناسبة بعنوان: «بازار الأمل». تجدر الإشارة أن الأميرة خلود بنت خالد تخرجت في كلية الفنون الجميلة قسم «النحت» وأخذت دورات رسم على الطبيعة ورسم على القماش وهوايتها الرسم على البورسلين وتعشق التراث والتصميم والتطريز، وقد عرضت تصاميمها المتنوعة في الموديل والقماش والتطريز في البازار.