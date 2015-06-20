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«شواطئ عروس البحر الأحمر».. متنفس سكان جدة وزوارها بحاجة لمزيد من التطوير

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«شواطئ عروس البحر الأحمر».. متنفس سكان جدة وزوارها بحاجة لمزيد من التطوير «شواطئ عروس البحر الأحمر».. متنفس سكان جدة وزوارها بحاجة لمزيد من التطوير

    مع حلول فصل الصيف، تشهد عروس البحر الحمر جدة اقبالاً كبيراً لشواطئها بهدف الاستراحة والتنزه، وممارسة هواية الصيد والسباحة، والترويح عن النفس، والابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، وزحمة السير في المدينة، والاختناقات المرورية المملة.

إلا أن مرتادي الشواطئ يواجهون عدة منغصات، تأتي في مقدمتها محدودية مواقع السباحة، ووقوع بعضها في مناطق خطرة تلفها الصخور والحفر العميقة، فبالرغم من الدور الكبير الذي تقوم به امانة جدة لتطوير الواجهة البحرية، إلا أن زوار الكورنيش يفتقدون إلى مواقع يستطيعون من خلالها ممارسة السباحة، نتيجة محاصرة الشاطئ ببعض المشروعات السياحية الخاصة، والتلوث في مواقع اخرى، ما أفقد كورنيش جدة الشمالي الكثير من مميزاته التي كان يتمتع بها.

كان سكان جدة وزوارها في الماضي يجدون في الكورنيش الكثير من المواقع التي يمارسون فيها السباحة والصيد، وفي اطار عملية التطوير للواجهة البحرية، اصبح من المهم أن تلتفت امانة جدة للكورنيش وتحميه من التلوث، وتخصص اماكن للسباحة، إضافة لتوفير فرق انقاذ في حالة حدوث حالة غرق لا سمح الله، وتكثيف الدوريات المعنية بالحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين والزوار، الذين يفدون إلى جدة من داخل المملكة وخارجها.

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