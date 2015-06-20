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مركز الملك سلمان للإغاثة يؤمن عودة 10290 عالقاً يمنياً

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    بلغ إجمالي العائدين من اليمنيين العالقين إلى بلادهم حتى مساء أمس 10290، تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتنسيق مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية بوزارة الدفاع.

وأوضح المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رأفت الصباغ، أن المركز أعاد مؤخراً مجموعة من العالقين اليمينين في عدة بلدان ليصبح العدد الإجمالي حتى مساء أمس 10290 مواطناً يمنياً.

وأكد الصباغ حرص المركز على إعادة بقية العالقين إلى بلادهم آمنين، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن ما يقوم به المركز من أعمال إنسانية تجاه الأشقاء في اليمن.

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