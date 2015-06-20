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العيادات السعودية: برنامج صيفي لتأهيل الأطفال السوريين اجتماعياً بمخيم الزعتري

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العيادات السعودية: برنامج صيفي لتأهيل الأطفال السوريين اجتماعياً بمخيم الزعتري العيادات السعودية: برنامج صيفي لتأهيل الأطفال السوريين اجتماعياً بمخيم الزعتري

    أطلقت وحدة الدعم النفسي ممثلة في النشاط الاجتماعي بالعيادات التخصصية بمخيم الزعتري بالأردن النادي الصيفي الرمضاني وذلك ضمن برنامج "شقيقي نحمل همك" والهادف لتوفير بيئة اجتماعية مناسبة وتقديم الدعم النفسي للأطفال بالمخيم.

وأوضحت إيمان خضر الأخصائية النفسية بالعيادات بأن النادي هو جزء من فقرات وحدة الدعم النفسي، ويستفيد منه الأطفال الذين يترددون على العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري من كلا الجنسين، وأضافت بأن البرنامج يشتمل على فقرات متعددة، وبدأ بالاحتفال بالطلاب، وقدم الطلاب خلال بداية البرنامج شكرهم ومحبتهم لخادم الحرمين الشريفين _حفظه الله _ ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية لقاء ما يقدمونه من خدمات إنسانية على مختلف المحاور، وذكرت بأنه سيتم تعليم الطلبة على صناعة الزينة الرمضانية اليدوية باستخدام أدوات ورقية بسيطة وتحويلها لأشكال فنية ذات قيمة جمالية ، كما يشارك الطلبة في تزيين العيادات والأقسام لاستقبال المراجعين طيلة أيام رمضان.

من ناحيته أكد الدكتور بدر السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية بأن الحملة تسعى للاهتمام بالجانب الاجتماعي للأشقاء السورين ومشاركتهم مختلف تفاصيل حياتهم، وأشار إلى أن النادي الصيفي الذي ينفذ من خلال وحدة الدعم النفسي يشتمل على فقرات متنوعة أهمها المساهمة في حث الطلبة على حفظ القرآن الكريم من خلال حلقات التحفيظ المنتشرة في مساجد المخيم، إلى جانب الاهتمام بالجانب الثقافي للطلبة من خلال المكتبة الموجودة في قسم النشاطات، إضافة للمسرحيات الهادفة التي يتم تدريب الأطفال على تأليفها وتمثيلها.

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