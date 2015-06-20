الدفاع المدني يحذر من مخاطر حوادث المطابخ التجارية والمنزلية في رمضان

جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرها من مخاطر الحوادث التي تقع في المطاعم والمطابخ التجارية والمنزلية إثناء إعداد طعام الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك نتيجة عدم الالتزام باشتراطات السلامة في المنشآت الغذائية وعدم اتباع الأساليب السليمة في التعامل مع أدوات اعداد الطعام أثناء عملية القلي باستخدام الزيوت وما يترتب على ذلك من حوادث الحريق.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والعاملين في منشآت اعداد وتصنيع المنتجات الغذائية بتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب من خلال عدم تعبئة أواني القلي بالزيت عن أخرها خاصةً وأن الزيت يتحول إلى بخار قابل للاشتعال عند درجة حرارة 240 درجة مئوية ،موصياً بأخذ الحيطة والحذر عند تسخين الأطعمة في الميكروويف من خلال المتابعة المستمرة وعدم استخدام الأواني المعدنية داخلها.

وأكد مدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام بالدفاع المدني العميد عيد العصيمي أن أكثر من 35 % من حوادث الحريق المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك تحدث بالمطابخ نتيجة تزايد معدلات إعداد الأطعمة المقلية بالزيت وزيادة الأحمال الكهربائية بفعل زيادة عدد الأجهزة المستخدمة في إعداد وتحضير الطعام بالمنازل إلى جانب حوادث تسرب الغاز والناجمة عن الإهمال في تفقد تمديدات الغاز والتوصيلات الكهربائية وإجراء الصيانة اللازمة لها.

ودعا العميد العصيمي المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر وذلك من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني على شبكة الانترنت والذي يقدم باقة من برامج التوعية الوقائية لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء طهي الطعام ،مشيراً إلى أن نقص وعي العمالة المنزلية في التعامل مع حوادث المطابخ يضاعف من مخاطر حوادث أفران الميكروويف وتسرب الغاز واشتعال زيت الطهي أثناء القلي وكذلك التصرف السليم في حالات الاصابة متمنيا السلامة للجميع.