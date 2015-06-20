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ولى ولى العهد السعودى يختتم زيارته الرسمية لروسيا

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ولى ولى العهد السعودى يختتم زيارته الرسمية لروسيا ولى ولى العهد السعودى يختتم زيارته الرسمية لروسيا
اختتم الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع زيارة رسمية لروسيا استغرقت 3 أيام.

والتقى بن سلمان خلال زيارته الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، وخاصة مجالات التعاون فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتعاون العسكرى والتقنى والإسكان وقطاع البترول والغاز والجانب الاستثمارى، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة تجاهها .

وذكرت وكالة الأنباء أنه كان فى وداع ولى ولى العهد السعودى لدى مغادرته اليوم مطار بولكفا فى مدينة سانت بطرسبيرج الروسية الرئيس التنفيذى لصندوق الاستثمار المباشر الروسى كريك ديميترياس ورئيس الشؤون الخارجية لمدينة سانت بطرسبيرج يفقمى قيرى قورياف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا عبدالرحمن بن إبراهيم الرسى.

وأعرب ولى ولى العهد السعودى فى برقية بعث بها للرئيس الروسى فلاديمير بوتين لدى مغادرته عن الشكر لحسن الوفادة والاستقبال وما أثبتته المباحثات المشتركة من متانة العلاقات بين البلدين والرغبة فى تعميق التعاون فى كافة المجالات وفقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التى تهدف لمصلحة الشعبين الصديقين وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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