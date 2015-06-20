الأدوية المنومة الشهيرة ترفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الجمعة، بشأن أضرار بعض الأدوية المنومة الشهيرة، وذلك وفقاً لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من النرويج وفنلندا والمملكة المتحدة، وبقيادة المعهد النرويجى للصحة العامة.

وأشارت الدراسة أن بعض الأدوية المنومة الشهيرة التى تنتمى إلى مجموعة البنزوديازيبين وتشمل عقار الزاناكس والفاليوم ترفع فرص الإصابة بسرطان الرئة.

الخطير أن هذه الأدوية يتناولها 10% من البريطانيين و5% من الأشخاص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت نتائج الدراسة التى شملت 30 ألف شخص أن تناول هذه الحبوب المنومة الشهيرة بمعدل مرتين فى الأسبوع يرفع فرص الإصابة بالسرطانى بمعدل مرتين ونصف مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين قاموا بتناول هذه الأدوية المنومة لمدة 3 سنوات أو أكثر ارتفعت فرص إصابتهم بالسرطان بمعدل 3 أضعاف.

ومن جانبهم أشار مسئولو المعهد البريطانى لأبحاث السرطان أنه من المبكر جداً أن نؤكد العلاقة بين الأدوية المنومة وبين الإصابة بالسرطان، وأننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث، لافتين أن النصيحة الأفضل للحد من خطر السرطان ستظل بالابتعاد عن التدخين وتناول حمية متزنة والتمتع بوزن صحى والابتعاد عن الخمور وممارسة الرياضة والتعرض للشمس فى الأوقات الآمنة.