«العمرة المجانية» تزيد من ازدحام المسجد الحرام.. وتأجيلها أفضل!

حجز الكثير من الناس من مختلف مناطق المملكة مقاعدهم على الطائرات إلى جدة أو الطائف من أجل أداء العمرة في شهر رمضان، إضافةً أن هناك من يعتزم حجز مقاعده عبر الحافلات التي تسافر إلى مكة المكرمة يومياً طوال شهر رمضان، إلى جانب توقع وصول مئات الآلاف من خارج المملكة من مختلف دول العالم لأداء العمرة خلال شهر رمضان، مما يتطلب أن تعي الأغلبية أن هذا العام يعد استثنائياً للحرم المكي؛ بسبب الأعمال الضخمة لأكبر توسعة يشهدها الحرم المكي على مر التاريخ، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق عدد من البوابات الرئيسة والأبواب المساندة، واقتصارها على بوابة الملك فهد وبوابة الملك عبدالله، الأمر الذي لابد من إعادة نظر في تأجيل العمرة إلى وقت آخر من العام الجاري.

تخفيف الزحام

في البداية تحدث عبدالرحمن التويجري- المستشار بالادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض- قائلا : البيت الحرام مهوى أفئدة المسلمين، وأطهر بقعة تحن إليها قلوب المؤمنين ولا عجب من تهافت العباد إلى هذه البقعة المباركة والبيت العتيق في كل زمان ومن كل مكان.. ونحن الآن مقبلون على موسمين يزداد فيهما الإقبال على بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين وهما موسم الإجازة الصيفية، وشهر رمضان المبارك، وفي هذه الفترة تنشط الهمم، ويتسابق الناس أفرادا وجماعات إلى بيت الله الحرام مستغلين موسم الإجازة، وعظم الأجر في شهر رمضان، وهذا أمر مفرح ومبهج ونسأل الله فيه للجميع القبول والتوفيق، ولكن مما ينبغي التنبه له أن بيت الله الحرام في هذه الفترة يشهد اكبر توسعة على مر التاريخ بتوفيق من الله ثم بدعم واهتمام ومتابعة دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - خدمة لضيوف بيت الله الحرام والوافدين اليه من كل مكان من العالم، وحرصت حكومتنا الرشيدة كل الحرص على إنجاز مشروع التوسعة كل الحرص كماً، وكيفاً، ووقتاً، والمشروع الان في مراحله الأخيرة ولله الحمد، ونظرا لقرب موسم الحج لهذا العام فإن الحكومة أيدها الله عمدت إلى عدة ترتيبات حرصا منها في استثمار الوقت لاستغلال التوسعة والاستفادة منها في خدمة حجاج بيت الله لهذا العام ومن هذه الترتيبات تخصيص مداخل الحرم الشريف ومخارجه من جهة بوابتين فقط للأعمال العمرانية وهما بوابة الملك فهد وبوابة الملك عبدالله -رحمهما الله رحمة واسعة- ، وهذا يعني أن الحرم في شهر رمضان المبارك ولموافقته للإجازة الصيفية سيشهد زحاما شديدا قد يسبب الارهاق والتعب والتضييق على الزوار والمعتمرين، ومن هنا فإني ادعو جميع إخواني المواطنين والمقيمين الراغبين في العمرة في شهر رمضان الى مراعاة الظرف الذي يمر به بيت الله الحرام بسبب الاعمال والتوسعة العمرانية الهائلة رغبة في سرعة انجاز الاعمال.. وتأجيل العمرة الى شهر شوال بقصد التوسعة على اخوانهم والتيسير عليهم، لاسيما أن الكثير منهم قد تيسرت له العمرة والزيارة عدة مرات وبعضهم جعلها عادة له في رمضان طلبا للثواب واحتسابا للأجر

توعية الناس

وأوضح التويجري أن المكاتب الدعوية والجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات تسير عشرات «الباصات» يومياً، ولاشك أن هذا خير عظيم وأجر جزيل لكن بيت الله الحرام هذا العام يمر في مرحلة تختلف عن الاعوام الماضية، ولابد من مراعاتها واحتساب الاجر في ذلك، مضيفاً أنه في الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى»، مبيناً أنه من أجّل العمرة إلى ما بعد رمضان مراعاة لهذا الظرف فهو مأجور بإذن الله على نيته الطيبة ورغبته في التيسير وفي الحديث الاخر: «يسروا ولا تعسروا»، داعياً أئمة المساجد إلى التعاون في توعية الناس حول أهمية تأجيل العمرة في رمضان لهذا العام، وحري بكل شيخ وداعية وخطيب جامع وإمام مسجد أن ينبه الناس لذلك ويدعوهم إليه، ويبين لهم أنهم على خير إن احتسبوا الأجر على الله وأجلوا العمرة إلى ما بعد رمضان، مؤكداً على أن هذا ما يأمله المسؤولون من أخوانهم المواطنين والمقيمين في هذا البلد المبارك.

واتفق أحمد بن محمد الأحمري -إعلامي- مع التويجري، قائلاً: أنا كنت في مكة المكرمة من أيام قليلة وقد أديت العمرة في شهر شعبان ولم ألحظ أن هناك أعداداً كبيرة للمعتمرين، إلاّ أنه وبسبب أعمال التوسعة الكبيرة في الحرم وفي ساحاته الخارجية يشعر الزائر أن الأعداد كبيرة، مقترحاً لمن قد أدی العمرة في أحد الأعوام السابقة وتخفيفاً علی إخوانه المسلمين القادمين من كل مكان في العالم أن يؤجل العمرة في رمضان هذا العام لحين انتهاء أعمال التوسعة.

باب التيسير

وأكد عادل عبدالعزيز على أن أعمال تشييد التوسعة تتطلب إزالة بعض المباني القديمة، مما يضيق مساحة الطواف الحالية خلال فترة البناء التي تتم الآن، ونتج عن ذلك إغلاق عدد من مداخل المسجد الحرام وآخر ما تم إغلاقه بوابة الملك عبدالعزيز والأبواب القريبة منها، مما جعل الدخول الى المسجد الحرام يقتصر على جهة واحدة والتي تتقارب فيها بوابة الملك عبدالله وبوابة الملك فهد -رحمهما الله-، مما يعني أن جميع الذاهبين للصلاة في المسجد الحرام سيتجهون إلى جهة واحدة، وهو ما يُنتج زحاماً كبيراً في الدخول والخروج، وسيترتب عليه أن الكثير من المصلين لن يجدوا لهم مكاناً للصلاة داخل المسجد؛ بسبب جلوس المبكرين في الأماكن القريبة من هاتين البوابتين، مضيفاً أن من سيأتي متأخراً سيتوقع أن المسجد ممتلئ أو أن المصلين الآخرين سيغلقون الطرقات الموصلة الى الصحن، أو إلى الجهات الأخرى من المسجد، مهيباً بجميع أرباب العمل والمكاتب التعاونية للدعوة والارشاد وجمعيات البر أو جمعيات التحفيظ وغيرها من الجهات الخيرية أو الشركات أو حتى الأفراد التوقف عن حملات العمرة للمسلمين الجدد، أو للعمالة عامةً وتأجيلها إلى شهر شوال، ذاكراً أن المسلم يحتسب الله له أجر العمل إذا نواه وتركه، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، مشيراً إلى أن الحج يسقط عن المسلم الذي لا يستطيع إليه سبيلا بسبب الفقر أو المرض، والحج ركن من أركان الاسلام، موضحاً أن ترك العمرة في رمضان من باب أولى؛ لأنه من باب التيسير على المسلمين الذين يأتون من أقاصي الأرض لأداء العمرة، منبهاً أرباب العاملات والخادمات إلى العناية بهن وعدم تركهن يؤدين العمرة مع شركات تنظيم العمرة، حيث ينتج عن ذلك بعض السلبيات التي من أهمها الازدحام.

أعداد غفيرة

وتحدث حمد بن عبدالله الشنيبر -مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض- قائلاً: يجب احتساب الأجر من قبل كل مواطن ومقيم، وتأجيل العمرة للمصلحة العامة، فجميع المؤشرات تؤكد عدم استيعاب الحرم للأعداد الغفيرة الراغبة في اداء العمرة هذا العام بسبب أعمال البناء الجارية؛ لهذا فإن المواطن والمقيم سيكون كل منهما على قدر من المسؤولية للوقوف صفّاً واحداً للحد من نسبة المعتمرين والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة والضخمة التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في توسعة الحرم المكي الشريف، والذي يشهد أكبر توسعة على مدار التاريخ، مضيفاً أن الحرم المكي يشهد حركة لا تتوقف على مدار (24) ساعة من أجل إنجاز مراحله الثلاث لمضاعفة الطاقة الاستيعابية، لتكتمل الصورة بشكل يضمن للحاج والمعتمر الراحة والطمأنينة التامة، وهذا يعززه مقدار الوعي لدي المواطن والمقيم والشركات التجارية والجمعيات الخيرية، مبيناً أنه إذا كان الحج خامس أركان الاسلام لا يجب إلاّ لمن استطاع إليه سبيلا، تسهيلاً من الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين، مشيراً إلى أن محتسب الأجر يتأمل في التوسيع على المسلمين وعدم مضايقتهم، وإعطاء المجال للجهات الحكومية العمل بصورة مثالية حتى يتم استكمال الأعمال في المسجد الحرام وفق الخطة الزمنية المرسومة، متمنياً تأجيل الجمعيات الخيرية رحلاتها إلى العمرة في رمضان؛ لما في ذلك من الخير الكثير لعموم المسلمين ومصلحة إنجاز الأعمال.

‏تخفيف وإعانة

وقال د. قيس بن محمد آل الشيخ مبارك -عضو هيئة كبار العلماء-: إن من رحمة الله بعباده الراغبين في الإكثار من حجِّ التطوُّع أنْ خفَّف عنهم التزاحم في أيام الحج، فوسَّع لهم بأنْ جعل عمرةً في رمضان تعدل ثواب حج التطوُّع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الصحيح: «فعمرةٌ في رمضان تَقضي حجَّةً معي»، والمعتمرُ يرحل إلى موضعٍ تُغفر فيه الزلات ويَعظُم فيه الثواب، فيتأكد فيه مضاعفة السيئات، فالمعصية وإن كانت فاحشة في ذاتها غير أنها في فناء بيت الله أفحش، وقد ذكر العلماءُ أن الحاجَّ إذا عَلِمَ أنه قد تفوته صلاةٌ واحدة فيصلِّيها بعد خروج وقتها بسبب زحامٍ أو مخاطر طريقٍ، فقد سقط عنه الحج لِفَقدِهِ شرطَ الاستطاعة، فاعجبْ لقوم يأخذون أنفسهم بعمرةٍ تطَوُّعا، ولا يَسلَمُون فيها من إخراج الصلوات المفروضات عن وقتها، مضيفاً: «شرَفُ المشاعر التي يقف عليها العبدُ تقتضي القيام بِحقِّها من التعظيم والإجلال، ويقتضي ألاّ يكون سبباً في الخطأ على أحدٍ من المعتمرين، ولعلَّ الله أنْ يجزيَ خير الجزاء مَن نظر إلى هذه المشروعات الجبَّارة في الحرمين الشريفين، ورأى أن يؤجِّل عمرته إلى حين اكتمالها في العام القادم، تخفيفاً على إخوانه القادمين من بلادٍ بعيدة، لئلا يُزاحمَهم على موضعٍ يُمكنه الوصول إليه في أيِّ وقتٍ شاء»، مبيناً أنه على العبد أن يُدرك قصوره عن احترام الموضع الذي هو راحل إليه، وأن يحتاط لدينه، ولْيحذر ألاّ يكون له مِن عُمرته غير مزاحمة المسلمين ومضايقتهم، وهي آثام تزيد على ما يُحصِّلُهُ من أجر العمرة.