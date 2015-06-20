نجاح فصل التوأم السيامي اليمني (عبدالله وعبدالعزيز)

أنهى الفريق الطبي الجراحي السعودي المتخصص برئاسة المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مساء اليوم عملية فصل التوأم السيامي اليمني ( عبدالعزيز وعبدالله ) بنجاح، بعد أكثر من 10 ساعات متواصلة، بمشاركة أكثر من 30 طبيبًا من أبرز الاستشاريين السعوديين في تخصصات مختلفة، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

وكانت عملية الفصل قد تمت عبر ثماني مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتخدير التوأم واستغرقت ساعتين ونصفا، ثم مرحلة التجهيز للعملية، بعد ذلك بدأت العملية الجراحية، وفي المرحلة الرابعة تم فصل الأمعاء والكبد، ثم المرحلة الخامسة حيث كان الفريق يعمل على المسالك البولية واستغرقت ساعتين، وفي المرحلة السادسة جراحة العظام، وفي المرحلة السابعة التي استغرقت ثلاث ساعات انقسم الفريق الجراحي إلى قسمين أحدهما مع الطفل عبدالعزيز والآخر مع الطفل عبدالله وتم فيها إعادة التشكيل لكلا الطفلين.

وفي المرحلة الثامنة والأخيرة كانت مرحلة التغطية والتضميد التي شارك فيها جميع الطاقم وتم فيها إغلاق الجروح ووضع الضمادات للتوأم ونقلهما إلى قسم العناية المركزة للأطفال لحين اكتمال فترة علاجهما بإذن الله.

وعقب نهاية العملية, رفع الدكتور عبدالله الربيعة, باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء الفريق الطبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -, وإلى سمو وزير الحرس الوطني، بنجاح العملية, مؤكداً أن ما تحقق من إنجاز يسجل باسم الوطن.

ورفع والد التوأم اليمني ( عبدالعزيز وعبدالله ) الشكر لله عز وجل أن منّ بنجاح عملية الفصل لطفليه.

وأزجى الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتوجيهه - حفظه الله - بإجراء عملية الفصل لطفليه ورعايتهما والاهتمام بهما, سائلاً المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء.

كما عبر عن شكره للفريق الطبي والجراحي برئاسة الدكتور عبدالله الربيعة على جهدهم الذي بذلوه لعملية فصل التوأم.

الجدير بالذكر, أن هذه العملية تعدّ ال (37) في سلسلة عمليات فصل التوائم السيامية التي أجريت في المملكة, والتي بدأت منذ العام 1990م, وشملت عمليات فصل لتوائم سياميين متلاصقين من أكثر من (18) دولة من مختلف أنحاء العالم.