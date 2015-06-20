موجز الصحافة المحلية.. تفاصيل مكالمة "التهدئة" بين السيسى وتميم

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان " تفاصيل مكالمة التهدئة بين السيسى وتميم"، حيث علمت "اليوم السابع" أن مسـئولين ســعوديين وإماراتيين بدأوا فى مســاع لإذابة التوتر فى العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتوصل إلى مشــروع للتهدئة بيــن الجانبين، وقالت مصــادر مطلعة إن المســاعى السعودية الإماراتية بدأت نتائجها فى التبلور بالفعل، وأن بوادر تقارب مصرى قطرى لاحت فى أفق العلاقات بين الدولتين خلال الســاعات الماضية، وكشــفت عن أن فى مقدمة تلك البوادر اتصالًا هاتفيًا أجراه الأمير القطرى تميم بن حمد بالرئيس عبد الفتاح السيســى لتقدم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت صحيفة "الأهرام"، أن الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، كشف عن أن الوزارة سيكون لها إصدار مهم عن وثائق قناة السويس وستكون هناك مشاركة، للأوبرا واحتفالات فى الكثير بهذه المناسبة، وأكد النبوى- فى أول حوار لـ"الأهرام" منذ توليه منصبه- أنه يسعى لرصد 40 مليون جنيه للنشر وأنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة فى هذا الشأن الشهر المقبل، كما أن هناك 17 مشروعًا جاهزة للافتتاح قريبًا. وجدد الوزير نفى أى علاقة له بالإخوان مؤكدًا أنه يعمل لمصلحة البلد وأن انتسابه للأزهر الشريف شرف له.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم"، إن مصدرًا مسئولًا داخل مجلس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يقدم ألف مصنع جديد فى منطقة القاهرة الجديدة كهدية للشعب المصرى خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من توصيل المرافق لهذه المنطقة الصناعية تمهيدًا لافتتاحها فى ذكرى ثورة يونيو، موضحًا أن المنطقة ستشمل صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وسوف توفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن الحكومة خلال العام المالى 2015 - 2016 ستنطلق للبدء فى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة أهمها مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية إقليم قناة السويس، والمثلث الذهبى فى الصعيد.

وأشارت صحيفة "المصرى اليوم"، إلى أن مصادر رفيعة المستوى قالت إن مجلس الوزراء رفض أى زيادة جديدة على أسعار المنشقات البترولية فى الموازنة الجديدة التى أقرتها الحكومة أمس الأول التى يصل فيها العجز إلى 281 مليار جنيه، وأضافت: "الحكومة ستكتفى بتطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على جميع القطاعات التى من شأنها أن تمنع التهريب".

وذكرت صحيفة "الشروق"، أن مصادر حكومية مطلعة أكدت أن النية تتجه لإصدار مشروع القانون الذى انفردت "الشروق" بنشره أمس، ويؤجل تطبيق أى حكم ببطلان قوانين البرلمان إلى الانتخابات التالية بما ينفذ البرلمان المنتخب من الحل، ضمن حزمة تشريعية واحدة مع مشروع القانون الذى وافقت الحكومة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية عليه، لإلغاء المواعيد الملزمة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى الطعون الانتخابية، "وذلك لضمان عدم إرهاق المحكمة وتسارع إجراءات التقاضى، وضمان استقرار المؤسسات الدستورية فى آن واحد".

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