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"محلب" ووزيرا "الشباب" و"الأوقاف" يشاركون اليوم فى ملتقى الفكر الإسلامى

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"محلب" ووزيرا "الشباب" و"الأوقاف" يشاركون اليوم فى ملتقى الفكر الإسلامى "محلب" ووزيرا "الشباب" و"الأوقاف" يشاركون اليوم فى ملتقى الفكر الإسلامى
يلتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الشباب المشاركين فى ملتقى الفكر الإسلامى بمركز شباب الجزيرة، بالتعاون مع وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

ويقام الملتقى يوميا بقاعة الندوات بمركز شباب الجزيرة بحضور 100 شاب من مختلف المحافظات من مراكز الشباب وشباب الجامعات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى 25 شابا من شباب الدعاة يتم دعوتهم من خلال وزارة الأوقاف.

ويشارك فى الملتقى نخبة من العلماء والمفكرين والمسئولين حول أهم القضايا التى تشكل محورا رئيسا فى هذه المرحلة وتحديدا التى تخص الشباب ومنها قضايا الإدمان، مفهوم الوسطية فى الإسلام، الحجاب، الخلافة، عمل المرأة، الإلحاد، التشيع السياسى، قضايا الأسرة، وتفشى ظاهرة الطلاق.

- وزيرا الأوقاف والثقافة يفتتحان ملتقى الفكر الإسلامى بمركز شباب الجزيرة
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