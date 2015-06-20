محافظ الإسكندرية يصدر قرارا بتعيين سيدة لرئاسة حى لأول مرة فى تاريخ المحافظة

أصدر هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، قرارا اليوم بتعيين المهندسة سعاد حلمى للتولى منصب رئيس حى وسط، وذلك كأول سيدة تتولى هذا المنصب فى الإسكندرية.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية منذ قليل، إلى أن حى وسط يشمل على 3 قرى بأبيس هى السابعة والثامنة والعاشرة، ويحتوى الحى على 25 شياخة و19 قرية تابعة، و9 نجوع.

وتبدأ الحدود الشمالية لحى وسط بطريق الكورنيش من شارع الدلتا حتى البورصة القديمة، وحدوده الجنوبية بمحازاة مصرف بحيرة مريوط الشرقى حتى ترعة مياه الشرب، وتبدأ حدوده الشرقية مع حى شرق شارع الدلتا ثم ابن الباريهى وشارع بهجت بدوى حتى طريق الحرية، ثم شارع قيس إلى الأمير حسن بمحازاة ترام النزهة حتى ترعة المحمودية ثم كوبرى النزهة الجهة القبلية بمحازاة شريط السكة الحديد، حتى الحدود الجنوبية لحى شرق، أما عن الحدود الغربية مع حى الجمرك بدءا من شارع البورصة القديمة ثم شارع الخطاط محمد إبراهيم، فشارع الأسقفية حتى سيدى المتولى، وعن حدوده مع حى غرب فتبدأ من شارع صلاح الدين ابتداءا من سيدى المتولى حتى شارع الخديوى، ثم شارع مسجد العطارين فشارع مسجد سلطان حتى شارع راغب، ثم يتجه لقنال المحموظية شرقا حتى شارع حسن باشا الإسكندرانى، ومع الطريق الصحراوى عند الكيلو 22 حتى مصرف العموم.

ويذكر أن منصب رئيس حى وسط كان شاغرا الفترة الماضية بعد خروج اللواء محمد عبد الرازق إلى المعاش، واستقالة محمد عطية القائم بأعمال رئيس الحى الأسبوع الماضى.