"الصيادين" بالإسكندرية: لن نسمح بردم بحيرة مريوط حفاظا على الثروة السمكية

قال محمد الفار، نقيب الصيادين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة لن تسمح "بالتعديات غير القانونية" من قبل شركة استصلاح أراضٍ، التى أقامتها مؤخرًا لردم بحيرة مريوط، وذلك حفاظًا على الثروة السمكية.

وأضاف، أن الشركة حاولت التعدى على 6800 فدان من بحيرة مريوط مما يدمر البحيرة ويهدد بانهيار الثروة السمكية فى المنطقة وقطع أرزاق المئات من الصيادين الذين يعيشون على مهنة الصيد فى بحيرة مريوط.

وأشار إلى أن النقابة حررت محاضر فى شرطة المسطحات المائية للحفاظ على الثروة السمكية وبحيرة مريوط ومنها محضر رقم 7 أحوال فى 11 يونيو 2015، ومحضر بتاريخ 2 أحوال بتاريخ 17 مايو 2015، و4 أحوال بتاريخ 16 مايو 2015.

وطالب نقيب الصيادين بالإسكندرية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الشركة من ردم بحيرة مريوط غير القانونية والحفاظ على الثروة السمكية ومنع المعتدين وأصحاب المصالح الشخصية فى ردمها.

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