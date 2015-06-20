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"العلوم الفلكية": أقصى مدة للصوم فى رمضان تبلغ 15 ساعة و52 دقيقة

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"العلوم الفلكية": أقصى مدة للصوم فى رمضان تبلغ 15 ساعة و52 دقيقة "العلوم الفلكية": أقصى مدة للصوم فى رمضان تبلغ 15 ساعة و52 دقيقة
قال الدكتور أسامة على رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن مدة ساعات الصيام تختلف خلال شهر رمضان، حيث تكون أقصى مدة للصوم هى 15 ساعة و52 دقيقة، وذلك فى الفترة من يوم الجمعة 19 يونيو 2015 وحتى يوم الثلاثاء 23 يونيو 2015.

وأكد الدكتور أسامة على رحومة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مدة ساعات الصوم ستتدرج تنازليًا حتى تصل إلى أقل مدة صيام وهى 15 ساعة و37 دقيقة ويكون ذلك فى نهاية الشهر يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2015.


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