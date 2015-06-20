مستشفى الأهلي – باسم علي يغادر المران مصابا .. وبامبو يظهر

ظهر كريم بامبو لاعب وسط الأهلي على هامش مران فريقه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة مصر للمقاصة بالجولة 34 من الدوري المصري.

ويخضع بامبو للجراحة يوم الأثنين في أحدى المستشفيات الخاصة تحت إشراف أحمد عبد العزيز المتخصص في جراحات الرباط الصليبي.

وذكر مراسل FilGoal.com أن باسم علي الظهير الأيمن غادر التدريبات مصابا بكدمة قوية في الركبة ولم يتحدد موقفه من المشاركة في مواجهة الجونة يوم السبت.

وشارك مؤمن زكريا في جزء من تدريبات الأهلي ضمن برنامج تأهيله إذ يعاني من تمزق في العضلة الضامة.

وحضر عمرو وردة لاعب وسط الأهلي المعار للاتحاد السكندري في التدريبات واكتفى بمتابعة المران ومصافحة زملائه.