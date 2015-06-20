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باسم علي ومتعب خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة .. وعودة سليمان وتريزيجيه

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باسم علي ومتعب خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة .. وعودة سليمان وتريزيجيه باسم علي ومتعب خارج قائمة الأهلي لمواجهة الجونة .. وعودة سليمان وتريزيجيه

أعلن فتحي مبروك المدير الفني للأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الجونة في الجولة 35 من الدوري المصري.

وضمت القائمة 20 لاعبا ليس من بينهم باسم علي الظهير الأيمن بعد إصابته بجزع شديد في الكاحل.

لكن الأهلي بدأ باستعادة عافيته بعودة وليد سليمان من الإيقاف ومحمود تريزيجيه من الإصابة.

وعاد محمد نجيب ومحمد هاني وعبد الله السعيد بعد انتهاء إيقافهم.

وخرج من القائمة عماد متعب وشريف عبد الفضيل وحسام غالي ومؤمن زكريا ومحمد ناجي "جدو".

وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء.

والتالي القائمة:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم - عبد الكافي رجب - مسعد عوض

الدفاع: صبري رحيل - حسين السيد - محمد نجيب - سعد سمير - محمد هاني - شريف حازم

الوسط: هندريك هلمكه - حسام عاشور - محمد رزق - وليد سليمان - إسلام رشدي - تريزيجيه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد

الهجوم: أحمد عبد الظاهر - صلاح الدين سعيد - عمرو جمال

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