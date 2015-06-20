الزمالك ضد بتروجيت - رقم قياسي والاقتراب من الدوري أمام ذكريات ' الهداف ' كوفي

يدخل الزمالك مواجهة بتروجيت في الجولة 35 من الدوري المصري باحثا عن فوز يقربه من اللقب الغائب.. لكن عليه عبور بوابة ليست سهلة.

فالزمالك يتصدر جدول الدوري برصيد 73 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه إنبي والأهلي رغم أنه أقل فرق البطولة عدد المباريات.

أما بتروجيت فيحتل الترتيب التاسع برصيد 47 نقطة.. لكنه يخوض المباراة في ملعبه باستاد السويس في التاسعة والنصف مساء.

رقم قياسي

كل مباراة سيخوضها الزمالك حتى نهاية الموسم ستشهد خطوة نحو أرقام لم يحققها في الدوري المصري.. وتحدث لأول مرة بشكل عام.

ففي حالة عبوره النقاط الثلاثة سيعبر حاجز الـ74 نقطة وهو الأعلى في تاريخ المسابقة الذي حققه الأهلي في موسم 2004-2005 لكنه خاض 26 مباراة وتظل نسبته هي الأعلى بـ24 فوزا بدون أي هزيمة وتعادلان.

أما الزمالك فيخوض أطول مسابقة دوري في تاريخ مصر وأمامه فرصة لكسر الرقم التاريخي للأهلي في المباريات المقبلة.

ولتحقيق ذلك عليه العبور من بوابة بتروجيت التي تقربه للدوري بحسب رؤية إسماعيل يوسف مدير الكرة.

الهداف كوفي

قال إسماعيل يوسف: "نركز على الفوز أمام بتروجيت لأن النقاط الثلاثة ستقربنا بقوة من حسم لقب الدوري مبكرا".

ويحتاج الزمالك 13 نقطة من ثماني مباريات لحسم بطولة الدوري الغائب منذ موسم 2003-2004.

لكن رحلة البحث عن هذه النقاط يبدأ من خلال بتروجيت الذي يشكل منافسا عنيدا خاصة مع الزمالك.

فتوضح المواجهات التاريخية بين الفريقين أن بتروجيت فاز على الزمالك خمس مباريات وتعادل معه في ثلاثة بينما انتصر الأبيض في تسع لقاءات.. أي أن نسبة فوز الفرسان 53% فقط.

كما سجل بتروجيت 21 هدفا في شباك الزمالك بمعدل يتخطى الهدف في كل مباراة.

ويذكر التاريخ أن هداف بتروجيت في مباريات الزمالك هو محمد كوفي مدافع الفريق الأبيض حاليا برصيد ثلاثة أهداف بالتساوي مع محمد رجب.

بينما تضم قائمة الزمالك لمباراة بتروجيت يوم السبت ممن سجلوا في شباك الفريق البترولي فقط الرباعي أحمد توفيق وخالد قمر (صاحبا هدفي الدور الأول) وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك من إجمالي 28 هدفا زمالكاويا.

وبات أحمد جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" هو هداف الزمالك في مباريات بتروجيت برصيد أربعة أهداف.