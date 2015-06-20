3 تحديات تواجه الأهلي في محطة الجونة

يدخل الأهلي لقاء الجونة الذي يستضيفه ملعب بتروسبورت يوم السبت لحساب الجولة 35 من الدوري المصري ولا هدف لديه إلا الفوز، لكن هذه الرغبة سيقابلها قوة من الأخير الذي سيلعب على الخروج على الأقل بنقطة لتفادي الدخول لدوامة الهبوط.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بالتساوي مع إنبي صاحب المركز الثاني، فيما يدخل الجونة اللقاء بـ43 نقطة وهو في المركز الـ14 بفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ16 وهو أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى.

استعادة اللاعبين

"ظروفنا أفضل من اللقاء الماضي وهذا حقيقي، لكن مواجهة الجونة تظل صعبة فصفوف الأهلي لم تكتمل بعد على سبيل المثال" هكذا تحدث وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن رؤيته لمواجهة فريقه المقبلة.

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فخلال لقاء مصر المقاصة الأخير خاض الأهلي المباراة منقوصا من 11 لاعبا من بين صفوفه بسبب الإصابات والإيقافات، ولكنه استعاد بعضا منهم قبل مواجهة الجونة ولكن رغم ذلك تظل المواجهة صعبة حسبما يرى جمعة.

فالجونة في آخر 10 مباريات فاز في أربع مرات، وتعادل في ثلاث، وهزم في مثلهم، وكان أقوى لقاء له هو حينما نجح في إيقاف قطار الزمالك بعدما تعادل معه إيجابيا بهدف لمثله.

وفي ظل رغبة الفريق الساحلي في الهروب من دوامة الهبوط، فإن اللقاء لن يكون سهلا على كتيبة المدرب فتحي مبروك.

التاريخ يختار الأهلي

واجه الأهلي الجونة من قبل 10 مرات، فاز في ست مباريات، وتعادل في ثلات لقاءات، وخسر مرة واحدة فقط، وهو ما يعني أن المواجهات المباشرة تنحاز للمارد الأحمر في المواجهة.

وكان أكبر فوز للأهلي على الجونة هو بأربعة أهداف لهدف في موسم 2013-2013.

لذا فالأهلي يرغب في مواصلة تحقيق الانتصارات على الجونة ويحصد ثلاث نقاط جديدة لمواصلة السيطرة على تاريخ مواجهاته مع الفريق الساحلي.

إسلام رشدي

عاد إسلام رشدي للظهور مرة أخرى مع الأهلي حينما سجل هدفا في لقاء مصر المقاصة الأخير هذا سوف يعطي دفعة معنوية للاعب المنيا السابق وقد يجعله ورقة قوية على دكة البدلاء قد يلجأ لها مبروك حسب سير نتيجة المباراة.

وعن هذا تحدث مدير الكرة بالأهلي" أعتقد أن الهدف الذي سجله سيساعده كثيرا، ولكن أطالبه بعدم الاستعجال، لأنه لا يزال صغيرا في السن".

فهل يواصل إسلام رشدي المشاركة ويقدم أداء فعالا مع الأهلي، أم يعود للاختفاء مجددا؟