أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

نهج إنساني وسباق دائم للخير

Google+ Print
نهج إنساني وسباق دائم للخير نهج إنساني وسباق دائم للخير

أكد مسؤولون في كلباء والفجيرة على الدور الإنساني والنهج الخيري الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثنوا على مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصر التي أطلقها سموه أمس.

وقال ناصر مسعود مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع كلباء، إن المبادرة التي اختارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أولى مبادراته الرمضانية لهذا العام، تمثل هدفاً نبيلاً يتوافق مع نهج سموه الخيري والإنساني، والذي يراعي دائماً توفير الرعاية الكاملة للفئات الضعيفة في المجتمع وضمان استمرارية هذه الرعاية، ضمن أفكار إبداعية في رعايتهم ودعم احتياجاتهم.

باكورة المبادرات

وأشاد علي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بباكورة المبادرات الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعنى بالأطفال اليتامى. وأكد أن سموه سبّاق للخير دائماً وتعودنا من سموه على مثل هذه المبادرات الخيرية، التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز تلاحمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية