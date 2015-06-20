نهج إنساني وسباق دائم للخير

أكد مسؤولون في كلباء والفجيرة على الدور الإنساني والنهج الخيري الذي يرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأثنوا على مبادرة الإمارات لصلة الأيتام والقصر التي أطلقها سموه أمس.

وقال ناصر مسعود مدير جمعية الشارقة الخيرية فرع كلباء، إن المبادرة التي اختارها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أولى مبادراته الرمضانية لهذا العام، تمثل هدفاً نبيلاً يتوافق مع نهج سموه الخيري والإنساني، والذي يراعي دائماً توفير الرعاية الكاملة للفئات الضعيفة في المجتمع وضمان استمرارية هذه الرعاية، ضمن أفكار إبداعية في رعايتهم ودعم احتياجاتهم.

باكورة المبادرات

وأشاد علي بن عباد العبدولي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بباكورة المبادرات الرمضانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعنى بالأطفال اليتامى. وأكد أن سموه سبّاق للخير دائماً وتعودنا من سموه على مثل هذه المبادرات الخيرية، التي تصب في مصلحة المجتمع وتعزز تلاحمه.