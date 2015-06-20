مقررات الثانوية بأرقام صفحات الكتاب المدرسي الجيولوجيا

تنفرد «البيان» بنشر مقررات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للصف الثاني عشر، بقسميه العلمي والأدبي، بأرقام صفحات الكتاب المدرسي، التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ بعد غد الأحد، فرأت «البيان» أن تعرضها للطلبة لتكون دليلاً إرشادياً لهم قبيل الامتحانات. ويأتي تحديد الوزارة للدروس بأرقام الصفحات، من حرصها على مصالح الطلبة واهتمامها بأن يتسنى لهم استثمار الوقت في المذاكرة بشكل أفضل.

التربية الإسلامية

تشمل التربية الإسلامية للقسمين العلمي والأدبي عدة محاور: الهوية والانتماء والعقلية الإيمانية والسيرة النبوية والشخصيات، والإنسان والكون ويتضمن 10 موضوعات موزعة كالآتي: صفحة 150-164 في موضوع اللغة العربية، ومن 18-27 الاتباع والتقليد، ومن 46-56 المنهج القرآني في محاججة المشركين، ومن 76-87 الله نور السماوات والأرض (سورة النور، الأيات من 35- 45)، ومن صفحة 88-126 موضوعات الرسول صلى الله عليه وسلم قائداً سياسياً وقائداً عسكرياً، والقائد محمد الفاتح، ومن 152-163 موضوعات العلامة محمد إقبال وآداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب، ومن 176- 195 في موضوعات آداب التعامل مع غير المسلمين في الحرب، والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم (سورة النور، الآيات من 62- 64).

اللغة العربية

وفي مادة اللغة العربية للقسمين العلمي والأدبي، شمل المقرر الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، وتضم 13 موضوعاً من صفحة 159- 164 في عروض البحر الطويل، ومن 173-181 تطوير أفكار الموضوع ـ مهارات قرائية، ومن 25-28 المضارع المجزوم بجواب الطلب، واعرف نفسك ـ مقال من 43-48، وفي نص شعري: نشيد الجبار صفحة 71-76، وأسلوب المدح والذم من صفحة 87-94، ويأتي موضوع بحر الرجز وأنشطة بلاغية تعزيزية من 100- 107، ومن 124-128 يأتي موضوع المقال التحليلي ومهارات كتابية، ومن 131-138 قصيدة لإيليا أبي ماضي، ومن 151-164 موضوع الناشئ الصغير ـ خاطرة وأسلوب الاستثناء ـ نحو والقصية القصيرة ـ مهارات كتابية.

الإنجليزية والرياضيات

يشمل الامتحان النهائي للغة الانجليزية للقسمين العلمي والأدبي، الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، من صفحة 46-133.

ويشمل امتحان الرياضيات للقسم الأدبي، الفصل الثالث ـ التكامل من صفحة 81-95، ويشمل التكامل المحدد وخواصه ومساحة منطقة محصورة بين منحنى دالة ومحور السينات، والفصل الرابع ـ الإحصاء من 101-110، موضوع الارتباط ومعادله الارتباط، ومن 116-129 القيمة المعيارية والتوزيع الطبيعي.

ويشمل امتحان الرياضيات للقسم العلمي، الوحدة الثالثة من 122-130 القيم القصوى (العظمى والصغرى) والدوال، ومن 132-140 الدوال المتزايدة والمتناقصة، وفي الوحدة السادسة والقطع الناقص من 135-142، ومن 144-150 القطع الزائد، وتشمل الوحدة الرابعة من 8- 21 المشتقة العكسية والتكامل غير المحدود، وتكامل الدوال اللوغاريتمية والأُسية، ومن 23-49 التكاملات المحدودة، ومن 51-61 النظرية الأساسية للتفاضل والتكامل، ومن 63-70 التكامل بالتعويض، ومن 104-119 الأحجام وأطوال المنحنيات.

مادة الأحياء

ويضم امتحان الأحياء للقسم الأدبي، الوحدتين الثالثة والسادسة من 71-75 الغدة النخامية والغدة الدرقية، ومن 137-149 من بداية الفصل حتى الصفات المرتبطة بالجنس ماعدا مرض عمى الألوان.

ويشمل امتحان الأحياء للقسم العلمي، الصفحات من 72-77 في تركيب الجهاز العصبي، ومن 90-93 الهرمونات، ومن 120-125 الحمل، ومن 130-147 أعمال مندل والتزاوجات الوراثية، ومن 160-187 بناء البروتينات والكروموسومات والتوارث وعلم الوراثة عند الإنسان.

الاقتصاد

ويشمل امتحان الاقتصاد للقسم الأدبي، الوحدات الثالثة والربعة والخامسة والسادسة، من 47-51، الدرس الأول التجارة الدولية والتجارة الداخلية، والدرس الثاني: أسباب قيام التجارة الدولية، ومن 66-80 الدرس الخامس: منظمة التجارة العالمية «اتفاقية الغات»، ومن 91-98 الدرس الثالث: التنمية والدول النامية، والدرس الرابع: التخطيط والتنمية، ومن 105-109 التنمية المستدامة، ومن 117-120 الإمارات أنموذجاً للتنمية المستدامة.

علم النفس

ويأتي امتحان علم النفس للقسم الأدبي في الوحدات الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، من 64-67 نظريات التعلم والتعلم الشرطي الكلاسيكي، ومن 73-74 النظريات الإدراكية (التعلم بالاستبصار)، ومن 84- 85: لماذا ندرس البرمجة اللغوية والعصبية ـ نشأة البرمجة اللغوية العصبية ـ مقومات البرمجة اللغوية العصبية - الافتراضات التي تعتمد عليها البرمجة اللغوية، وفي 91 الأنظمة التمثيلية، ومن 113-114 مهارة التفكير لاتخاذ القرار، ومن 116-120 مهارة التفكير الابداعي، ومن 130-131 تعريف الدافعية والدوافع الفطرية، ومن 133-135 الدوافع الاجتماعية، ومن 145-149 معنى المراهقة وأهمية دراسة العوامل المؤثرة في النمو، ومن 163-168 و171 الصحة النفسية.

الجغرافيا والتاريخ

ويشمل امتحان الجغرافيا لنهاية العام الدراسي، الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، من صفحة 60-69: الأقاليم المناخية والقضايا المناخية ومستقبل الموارد المائية، ومن 94-97 تركيب السكان وقضايا السكان في الوطن العربي، ومن 105-114 مقومات الإنتاج الزراعي، ومن 124-130 الثروة السمكية والأمن الغذائي العربي، ومن 159-168 النفط في دولة الإمارات ومصادر الطاقة الأخرى في الوطن العربي والثروة المعدنية.

ويأتي امتحان التاريخ في الوحدة الثالثة والرابعة، من 87-103 في درس التاريخ الحديث والمعاصر للدولة، ومن 139-149 جمهورية العراق، ومن 169-186 جمهورية مصر العربية، ومن 195-204 المملكة المغربية.

الفيزياء

ويضم امتحان الفيزياء للقسم الأدبي، من 123-133 الليزر، ومن 146-151 الطاقة النووية والأقمار الصناعية ومدارات الأقمار الصناعية وحركة القمر الصناعي في مداره من 159-169، ودوران الكواكب حول الشمس وحول نفسها من 183-185، ومن 188-191 تأثير الشمس والقمر على الأرض وتطور النجوم والكون من 199-212.

واشتمل المقرر الدراسي لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير لامتحان الفيزياء للقسم العلمي، على عدة أقسام وهي: مجموعة مركبة من المقاومات، من 105-111، وفي المجالات المغناطيسية والقوة المغناطيسية من 124-132، ودوائر التيار المتردد من 207-211، والتداخل من 227-233، وتكمية الطاقة من 248-258، والانحلال النووي من 276-285، وتطبيقات أشباه الموصلات من 308-312.

الكيمياء

ويشمل امتحان الكيمياء لطلبة الثاني عشر القسم العلمي، عدة دروس وهي: الاتزان الكيميائي، والتفاعلات والأكسدة والاختزال، ووزن معادلات الأكسدة والاختزال، والعوامل المؤكسدة والعوامل المختزلة، ومدخل إلى الكيمياء الكهربائية، والخلايا الفولتية، ووجود الكربون وأهميته، والمركبات العضوية والهيدروكربونات المشبعة والمجموعات الوظيفية وأصناف المركبات العضوية.

يتضمن امتحان الجيولوجيا وحدتين (قياس الزمن ـ العمر المطلق، والخرائط)، من 83-89 طرق قياس العمر المطلق والطريقة الإشعاعية وحل المسائل عليها، والطرق الإشعاعية وعيوب طريقة الإشعاع، ومن 132-142 الخريطة ومقياس الرسم وأنواعه وخطوط الكنتور وخواصها والخريطة التضاريسية والطبوغرافية، ومن 144-161 المظاهر التضاريسية والقطاع البروفيلي وتطبيقات على الخرائط: مساحة الأرض، درجة ونسبة ومعدل الانحدار، والقطاع الجيولوجي، وتوقيع الطبقات على الخريطة الكنتورية.