حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام أمس جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل الذين توافدوا لتهنئة سموه بمناسبة حلول الشهر الكريم.

دعاء

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضور

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي.