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سلطان القاسمي يستقبل المهنئين

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سلطان القاسمي يستقبل المهنئين سلطان القاسمي يستقبل المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات العربية وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وقدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان متمنياً لسموه وافر الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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