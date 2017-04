دراسة: الجرعات العالية من فيتامين "د" تساهم فى الوقاية من الإيدز

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية حيث أشارت أن تناول جرعات عالية المكمل الغذائى الشهير "فيتامين د" يساهم فى الوقاية من الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة أو ما يعرف باسم "الإيدز".

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن فيتامين "د" يساعد الجسم على مكافحة مرض الإيدز، بينما كشفت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فى مستوياته فتقل قدرتهم على مكافحة العدوى الميكروبية والأمراض الخطيرة مثل الإيدز.

ويوجد فيتامين "د" بمستويات عالية فى الألبان وصفار البيض والأسماك الغنية بالزيت مثل السالمون والسردين والماكريل، وكما يمكن الحصول عليه من خلال التعرض للشمس فى الأوقات الآمنة.

وأضاف الباحثون أن تناول الجرعات العالية من فيتامين "د" يساهم فى تقوية المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الإيدز، وذلك عن طريق زيادة أعداد الخلايا المناعية، والحد من قدرة الفيروس على التكاثر والتضاعف، وخاصة ً خلال فترة الشتاء، والتى تنخفض فيها مستويات فيتامين "د"، وترتفع فرص إصابة الشخص بالأمراض عموما.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Science"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن عشر من شهر يونيو الجارى.