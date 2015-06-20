حظك اليوم السبت 20 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2- 6 - 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2-حظك اليوم برج الثور يوم السبت 20 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين .

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 20 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4- حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 20– 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم 20 – 6 – 2015

توقعات كارمن شماس لمواليد برج الأسد على المستويين الاجتماعى والعاطفى

6- حظك اليوم برج العذراء يوم 20 – 6 - 2015

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على المستوى الاجتماعى والعاطفى

7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 20 – 6 – 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 20 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 20 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

10- حظك اليوم برج الجدى يوم 20 – 6 - 2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين.

11- حظك اليوم برج الدلو يوم 20 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 20 – 6 - 2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>رجل برج الحمل يحب كثرة التنقل والتغيير، عنده عزة نفس، ومن النادر أن تجده هادئا وهذا ما يؤثر على أعصابه، لطيف اللسان، لا يخالف القوانين، يتعاون مع الآخرين، زواجه موفق وطويل المدى نبيل الأخلاق.> غالبا ما تظهر متناقضا للمحيطين بك فأنت تتصف بالتنقل والتغيير فى مجالاتك العملية، ولكنك على المستوى الشخصى مخلص للشريك.>بقدر ما ترى رجل الثور مستقلا منفتحا لقدر ما تراه فى علاقته الثنائية متمسكا بالعادات والتقاليد ، صاحب خيال واسع، ويميل إلى عالم الأدب والفنون على اختلافها، قد ينجح كثيرا وقد يفشل كثيرا لكنه يدير الأذن الصماء للنصيحة .>حاول أن تسمع من الأشخاص المقربين لك ، فالنصيحة غالية من الشركاء والمحبين .>شعاره لا شىء مستحيل، وكل شىء ممكن ومستطاع، لا يمكن أن يكون دبلوماسيا فقد حاول كثيرا وفشل، تنقصه الدقة واللباقة والحذر والتحفظ فى مواقف مشحونة، متمسك بالمثالية فى كل عمل يقوم به.>تفتقر دائما إلى المعاملة الطيبة لكل من حولك، الأمر الذى جعل منك شخصا تفتقد كثيرا من الكياسة فى مواقفك العملية والشخصية.>غيور، وعصبى، وعنيد جدا، إذا أصر على أمر يكون إصراره عنيدا جدا على تنفيذه> قوى، ولكنه غير واثق من قوته، وغالبا لا يحقق أهدافه بسرعة، بطىء فى حركته، متردد، ومتلعثم عندما يريد أن يعبر عن رأيه.> حاول أن تتخلص من العصبية، لأنها تفقدك الكثير وتظهرك كشخص غير قادر عن التعبير عن نفسه>شخصيته متعددة الأوجه، يحتاج كثيرا من التنويع لأنه يكره الروتين فهو مستشار جيد وطيب وذكى ويعبر عن نفسه ببراعة وبسرعة واضحة قليل الصبر.>شخصية معتدلة ومريحة للمتعاملين معك، هذا اليوم مناسب لك لكى تقضيه بصحبة الأحبة.>يتميز مولود برج العذراء بالحيوية والنوايا الطيبة وهو موهوب فى الأعمال التنظيمية، مطامحه وأهدافه عملية وواقعية، رشيق الحركة، سريع التنفيذ، روحه مليئة بالاندفاع والطموح، عاطفى حنون .>حياته مليئة بالأعمال مما يمنعه من ممارسة طقوسه الاجتماعية حاول معالجة ذلك حتى لا تتهم بالفردية وعدم الاكتراث بمن حولك.>قصص الحب الحقيقة لمواليد هذا البرج فاشلة وأى حالة حب فى حياة هذا الرجل تقوده فقط للزواج، ويحب المرح واللهو ويحترم حرية الغير، صريح ويرفض الأساليب الملتوية واللف والدوران .>الحب ليس له قيمة عندك، حاول أن تشعر به، فالحب يهذب النفس والروح.>يميل مواليد برج العقرب من الرجال إلى تحمل المسئولية والمشاكل العائلية الضخمة حتى ولو كان صغيرا، ودائما تجده يقوم بدور الوالد أو كبير العائلة، وقد يصعب عليه تقبل نجاح الآخرين قبل تحقيق نجاحه الذاتى.> بالرغم من تحملك المسئولية لكنك كثيرا ما تتصف بالأنانية وحب الذات والسيطرة حاول أن تخرج من هذه الدائرة.>ناقد، يحب المجادلة، ليس من السهل التحاور معه، خاصة أنه فصيح اللسان، مقنع، وماهر فى الدفاع عن نفسه، وعن أفكاره يملك ذاكرة قوية وهذا يعود إلى الانتباه والاهتمام اللذان يتميز بهما.>علاقتك مع المحيطين بك فى خطر نتيجة لكثرة المجادلة وعدم الثقة فى آراء من حولك، وعلاقتك العاطفية تشهد هذا الخطر لنفس السبب>الحب لدى مولود برج الجدى متبدل، قادر على الحب إذا التقى بالشخص المناسب الذى ينسجم مع أفكاره المتغيرة دوما ، عاشق للجمال، وله أذن مرهفة وعين بصيرة.>شخصية شاعرية وحالمة ويطمح الكثيرون للالتقاء به والعيش معه.>فى كثير من الأحيان نجده متظاهرا بالطاعة والولاء فيبدو هادئا مستكينا ولكن هدوءه أقرب إلى السراب منه إلى الحقيقة، وإذا شعر باستغلال هذا الهدوء والطيبة فإنه ينتفض بصلابة غير متوقعة.>حاول أن تعيش الحياة بالطريقة التى تراها صحيحة ولا تنجرف وراء من يحلل تفكيرك وشخصيتك لصالحه>رجل البرج قادر على التعبير بوضوح عن نفسه ويحتاج إلى الحرية والتنويع فى كل عمل يقوم به أعصابه قوية ومحبوب فى المجتمع بارع فى اهتمامه بمصالحه الشخصية ومعروف بتأمين الراحة والسعادة لأفراد أسرته.>شخصية واضحة وقادرة على الحياة فى أى ظروف وتحظى بالحب على جميع الأصعدة