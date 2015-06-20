حظك اليوم السبت 20 – 6 - 2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم السبت 2- 6 - 2015
>رجل برج الحمل يحب كثرة التنقل والتغيير، عنده عزة نفس، ومن النادر أن تجده هادئا وهذا ما يؤثر على أعصابه، لطيف اللسان، لا يخالف القوانين، يتعاون مع الآخرين، زواجه موفق وطويل المدى نبيل الأخلاق.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
> غالبا ما تظهر متناقضا للمحيطين بك فأنت تتصف بالتنقل والتغيير فى مجالاتك العملية، ولكنك على المستوى الشخصى مخلص للشريك.
2-حظك اليوم برج الثور يوم السبت 20 – 6 - 2015
>بقدر ما ترى رجل الثور مستقلا منفتحا لقدر ما تراه فى علاقته الثنائية متمسكا بالعادات والتقاليد ، صاحب خيال واسع، ويميل إلى عالم الأدب والفنون على اختلافها، قد ينجح كثيرا وقد يفشل كثيرا لكنه يدير الأذن الصماء للنصيحة .
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين .
>حاول أن تسمع من الأشخاص المقربين لك ، فالنصيحة غالية من الشركاء والمحبين .
3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم السبت 20 – 6 - 2015
>شعاره لا شىء مستحيل، وكل شىء ممكن ومستطاع، لا يمكن أن يكون دبلوماسيا فقد حاول كثيرا وفشل، تنقصه الدقة واللباقة والحذر والتحفظ فى مواقف مشحونة، متمسك بالمثالية فى كل عمل يقوم به.
توقعات ماجى فرج لبرج "الجوزاء " على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>تفتقر دائما إلى المعاملة الطيبة لكل من حولك، الأمر الذى جعل منك شخصا تفتقد كثيرا من الكياسة فى مواقفك العملية والشخصية.
4- حظك اليوم برج السرطان يوم السبت 20– 6 - 2015
>غيور، وعصبى، وعنيد جدا، إذا أصر على أمر يكون إصراره عنيدا جدا على تنفيذه
> قوى، ولكنه غير واثق من قوته، وغالبا لا يحقق أهدافه بسرعة، بطىء فى حركته، متردد، ومتلعثم عندما يريد أن يعبر عن رأيه.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> حاول أن تتخلص من العصبية، لأنها تفقدك الكثير وتظهرك كشخص غير قادر عن التعبير عن نفسه
5 - حظك اليوم برج " الأسد " يوم 20 – 6 – 2015
>شخصيته متعددة الأوجه، يحتاج كثيرا من التنويع لأنه يكره الروتين فهو مستشار جيد وطيب وذكى ويعبر عن نفسه ببراعة وبسرعة واضحة قليل الصبر.
توقعات كارمن شماس لمواليد برج الأسد على المستويين الاجتماعى والعاطفى
>شخصية معتدلة ومريحة للمتعاملين معك، هذا اليوم مناسب لك لكى تقضيه بصحبة الأحبة.
6- حظك اليوم برج العذراء يوم 20 – 6 - 2015
>يتميز مولود برج العذراء بالحيوية والنوايا الطيبة وهو موهوب فى الأعمال التنظيمية، مطامحه وأهدافه عملية وواقعية، رشيق الحركة، سريع التنفيذ، روحه مليئة بالاندفاع والطموح، عاطفى حنون .
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على المستوى الاجتماعى والعاطفى
>حياته مليئة بالأعمال مما يمنعه من ممارسة طقوسه الاجتماعية حاول معالجة ذلك حتى لا تتهم بالفردية وعدم الاكتراث بمن حولك.
7- حظك اليوم برج الميزان يوم السبت 20 – 6 – 2015
>قصص الحب الحقيقة لمواليد هذا البرج فاشلة وأى حالة حب فى حياة هذا الرجل تقوده فقط للزواج، ويحب المرح واللهو ويحترم حرية الغير، صريح ويرفض الأساليب الملتوية واللف والدوران .
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>الحب ليس له قيمة عندك، حاول أن تشعر به، فالحب يهذب النفس والروح.
8- حظك اليوم برج العقرب يوم السبت 20 – 6 - 2015
>يميل مواليد برج العقرب من الرجال إلى تحمل المسئولية والمشاكل العائلية الضخمة حتى ولو كان صغيرا، ودائما تجده يقوم بدور الوالد أو كبير العائلة، وقد يصعب عليه تقبل نجاح الآخرين قبل تحقيق نجاحه الذاتى.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
> بالرغم من تحملك المسئولية لكنك كثيرا ما تتصف بالأنانية وحب الذات والسيطرة حاول أن تخرج من هذه الدائرة.
9- حظك اليوم برج القوس يوم السبت 20 – 6 - 2015
>ناقد، يحب المجادلة، ليس من السهل التحاور معه، خاصة أنه فصيح اللسان، مقنع، وماهر فى الدفاع عن نفسه، وعن أفكاره يملك ذاكرة قوية وهذا يعود إلى الانتباه والاهتمام اللذان يتميز بهما.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>علاقتك مع المحيطين بك فى خطر نتيجة لكثرة المجادلة وعدم الثقة فى آراء من حولك، وعلاقتك العاطفية تشهد هذا الخطر لنفس السبب
10- حظك اليوم برج الجدى يوم 20 – 6 - 2015
>الحب لدى مولود برج الجدى متبدل، قادر على الحب إذا التقى بالشخص المناسب الذى ينسجم مع أفكاره المتغيرة دوما ، عاشق للجمال، وله أذن مرهفة وعين بصيرة.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين.
>شخصية شاعرية وحالمة ويطمح الكثيرون للالتقاء به والعيش معه.
11- حظك اليوم برج الدلو يوم 20 – 6 - 2015
>فى كثير من الأحيان نجده متظاهرا بالطاعة والولاء فيبدو هادئا مستكينا ولكن هدوءه أقرب إلى السراب منه إلى الحقيقة، وإذا شعر باستغلال هذا الهدوء والطيبة فإنه ينتفض بصلابة غير متوقعة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>حاول أن تعيش الحياة بالطريقة التى تراها صحيحة ولا تنجرف وراء من يحلل تفكيرك وشخصيتك لصالحه
12- حظك اليوم برج الحوت يوم السبت 20 – 6 - 2015
>رجل البرج قادر على التعبير بوضوح عن نفسه ويحتاج إلى الحرية والتنويع فى كل عمل يقوم به أعصابه قوية ومحبوب فى المجتمع بارع فى اهتمامه بمصالحه الشخصية ومعروف بتأمين الراحة والسعادة لأفراد أسرته.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصية واضحة وقادرة على الحياة فى أى ظروف وتحظى بالحب على جميع الأصعدة