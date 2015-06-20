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الظاهرة رونالدو ينتقد نيمار بشدة بعدما بدر منه أمام كولومبيا

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الظاهرة رونالدو ينتقد نيمار بشدة بعدما بدر منه أمام كولومبيا الظاهرة رونالدو ينتقد نيمار بشدة بعدما بدر منه أمام كولومبيا

انتقد الظاهرة البرازيلية رونالدو مهاجم منتخب الـ"سيليساو" حاليا، نيمار، بعدما بدر منه في مباراة كولومبيا في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بتشيلي.

وقال رونالدو لقناة (جلوبو) البرازيلية:"لا يوجد مبرر لما فعله أو ما قاله. هو حاليا يمر بفترة صعبة".

وأضاف "يتصرف بعدوانية، ولا يتقبل أي شيء".

وأتم "بقميص البرازيل، لا يمكنك فعل ذلك".

وكان نيمار قد تعرض للطرد بعد انتهاء مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا التي خسرها بهدف نظيف، بعدما سدد الكرة في ظهر بابلو أرميرو وقام بالاشتباك مع لاعبي منتخب "لوس كافيتيروس".

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