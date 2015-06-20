' هاري كين لن ينتقل إلى مانشستر يونايتد '

يؤمن هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنام أن لاعب السبيرز هاري كين لن يرحل عن صفوف الفريق خلال الصيف الجاري لينضم إلى مانشستر يونايتد.

العديد من تقارير الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه إسترليني بعدما سجل 21 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

وتحدث مدرب توتنام السابق لإذاعة توك سبورت الإنجليزية قائلا:"إذا غادر كين توتنام فهذا سوف يسبب اضطرابا كبيرا".

وأوضح"رحيل هاري كين سوف يعطي إشارة للاعبين الصغار بأن النادي لا يوجد لديه طموحات كبيرة للمستقبل".

وأكمل"لا أرى أن هناك سببا مقنعا لتوتنام يجعله يتخلى عن كين، لا أعتقد أن دانييل ليفي رئيس النادي ينوي بيع اللاعب".