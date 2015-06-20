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أوتاميندي: فالنسيا يعرف جيدا ما أريده

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أوتاميندي: فالنسيا يعرف جيدا ما أريده أوتاميندي: فالنسيا يعرف جيدا ما أريده

أكد مدافع فالنسيا نيكولاس أوتاميندي أن إدارة ناديه تعرف جيدا ما يريده ملمحا لرغبته في الرحيل عن صفوف الخفافيش خلال الصيف الجاري.

وربطت العديد من القارير الصحفية مستقبل أوتاميندي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد حيث يعد هدفا لمدرب الفريق لويس فان جال.

وكان وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني قد أكد في تصريحات سابقة نيته بذل كل ما لديه من جهد من أجل رحيل اللاعب عن فالنسيا والانتقال للنادي الذي يريده

ولكن شدد رئيس فالنسيا أماديو سالفو بأنه لن يبيع أوتاميندي بأقل من 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقده.

وتحدث أوتاميندي لموقع "إي إس بي إن" يوم الجمعة قائلا:"إدارة فالنسيا تعرف جيدا ما أريده، وكل ما يقوله وكيل أعمالي هو مصرح به عن طريقي".

وأتم"تحدثت مع رئيس النادي في وقت سابق والآن أنا أترك الأمور كلها في يد وكيل أعمالي".

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