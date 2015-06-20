أليجري يؤكد تعاقد يوفنتوس مع ماندزوكيتش

(إفي): أكد ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي رسميا التعاقد مع المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، مبرزا أنه "لاعب كبير".

وقال أليجري، في تصريحات لقناة (سكاي) الإيطالية، "لقد تعاقدنا مع ماندزوكيتش لأننا كنا نريده، انه لاعب كبير وأنا سعيد للغاية".

وأوضح "ماندزوكيتش لاعب على مستوى عالمي، سجل أهدافا في كل البطولات التي شارك فيها، وسيفعل ذلك أيضا في إيطاليا".

ووفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، فإن قيمة الصفقة بلغت 18 مليون يورو، ويمتد التعاقد لمدة أربعة مواسم.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي خلال الأيام المقبلة في مدينة تورينو الإيطالية.

وانضمام ماندزوكيتش ربما لن يكون التغيير الوحيد الذي سيطرأ على (السيدة العجوز) خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وبالتوازي مع ذلك، وخلال لقاء مع وسائل إعلام إيطالية في مدينة ليفورنو، رد أليجري على الشائعات التي تتردد بشأن رحيل كارلوس تيفيز وأندريا بيرلو عن صفوف اليوفي.

وأشار "أعرب تيفيز عن رغبته في العودة إلى الأرجنتين"، موضحا أن النادي يسعى لاقناعه بالبقاء في صفوفه.

وفيما يتعلق ببيرلو، أكد "لم يطلب أحد منه الرحيل، ولكن عندما يبلغ اللاعب عامه السادس والثلاثين، ربما يفكر بطريقة مختلفة ويرغب في خوض تجربة مختلفة، ولكن هذا يعرفه أندريا وحده، وهو أمر سيوضحه وسيتخذ قرارا بشأنه مع النادي".