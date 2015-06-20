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رغم عرض مانشستر سيتي الخيالي .. بوجبا يفضل إسبانيا

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رغم عرض مانشستر سيتي الخيالي .. بوجبا يفضل إسبانيا رغم عرض مانشستر سيتي الخيالي .. بوجبا يفضل إسبانيا

يرغب بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس في الانتقال إلى إسبانيا للعب في الدوري هناك مع ريال مدريد أو برشلونة حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية.

وكانت ماركا قد أفادت في وقت سابق بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كاستيا قد طالب رئيس الفريق الملكي فلورنتينو بيريز بضرورة ضم لاعب خط وسط يوفنتوس.

وأوضح تقرير الصحيفة الإسبانية بأن بوجبا يريد اللعب في إسبانيا بعدما حقق كل شيء تقريبا مع يوفنتوس، وفشل فقط في الظفر بدوري أبطال أوروبا.

وأردف التقرير موضحا أن أوجستي بينديتو أحد المرشحين لرئاسة برشلونة التقى مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب الفرنسي في برلين قبل لقاء الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا وعرف أن سعره يساوي 90 مليون يورو.

وعلى الرغم من اهتمام مانشستر سيتي الذي أعطى اللاعب شيكا على بياض، وباريس سان جيرمان، إلا أنه يفضل الانتقال إلى إسبانيا على حد وصف التقرير.

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