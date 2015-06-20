' راموس لن يلعب أبدا لبرشلونة '

أكد رينيه راموس وكيل أعمال مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس وشقيقه أن الأخير لن يلعب في صفوف برشلونة أبدا وذلك ردا على كل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى البلوجرانا.

وكان جوردي ماخو أحد المرشحين لرئاسة برشلونة قد أكد في تصريحات سابقة أنه عرض عليه ضم راموس لصفوف النادي الكتالوني.

وتحدث ماخو قائلا:"عرض علي ضم راموس حتى أستخدم تلك الصفقة كورقة انتخابية، لكن أنا لن أكون سببا في جعل اللاعب يرفع راتبه مع ريال مدريد عن طريقي".

ورد وكيل أعمال اللاعب الإسباني على المرشح لرئاسة برشلونة قائلا أنه ماخو يبحث عن الشهرة والأضواء في ظل أن نسبة فوزه بمقعد رئاسة برشلونة تعد ضئيلة للغاية أمام المرشحين الآخرين.