أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' راموس لن يلعب أبدا لبرشلونة '

Google+ Print
' راموس لن يلعب أبدا لبرشلونة ' ' راموس لن يلعب أبدا لبرشلونة '

أكد رينيه راموس وكيل أعمال مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس وشقيقه أن الأخير لن يلعب في صفوف برشلونة أبدا وذلك ردا على كل الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى البلوجرانا.

وكان جوردي ماخو أحد المرشحين لرئاسة برشلونة قد أكد في تصريحات سابقة أنه عرض عليه ضم راموس لصفوف النادي الكتالوني.

وتحدث ماخو قائلا:"عرض علي ضم راموس حتى أستخدم تلك الصفقة كورقة انتخابية، لكن أنا لن أكون سببا في جعل اللاعب يرفع راتبه مع ريال مدريد عن طريقي".

ورد وكيل أعمال اللاعب الإسباني على المرشح لرئاسة برشلونة قائلا أنه ماخو يبحث عن الشهرة والأضواء في ظل أن نسبة فوزه بمقعد رئاسة برشلونة تعد ضئيلة للغاية أمام المرشحين الآخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع