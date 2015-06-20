راديو الأخبار.. عامل يحاول الانتحار بعد قتله زوجة عمه بالخطأ فى سوهاج

أطلق عامل، النار على نفسه، بناحية قرية جزيرة طما، التابعة لدائرة مركز شرطة طما، بمحافظة سوهاج، عقب خروج طلقات نارية من سلاح كان ينظّفه، أصابت زوجة عمه بالخطأ أدى إلى مقتلها.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من اللواء نادر أبادير، نائب مدير أمن سوهاج للشمال، يفيد بمصرع ربة منزل، وإصابة فلاح، بدائرة مركز شرطة طما.

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وبالانتقال والفحص، أشرف على التحريات العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز شرطة طما والنقيبان الهيثم شاكر ورفعت الحلوجى معاونى مباحث المركز.

وأكدت التحريات وصول (سحر. أ.) 35 سنة، ربة منزل، إلى المستشفى المركزى جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطلقات نارية، و(محمد. ج. ع. م)، 25 سنة عامل، مصابًا بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبسؤال والد المصاب 55 سنة فلاح، قرر بأنه أثناء تنظيف نجله سلاح نارى خاص به، خرجت منه عدة طلقات، أصابت زوجة عمه، ما نتج عنه وفاتها، وعلى إثر ذلك انتابته حالة من الهياج، فأطلق الأعيرة النارية صوب نفسه، ما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المُسْتَخْدَم وهو عبارة عن بندقية آلية، مطموسة الأرقام، بها خزينة خالية من الطلقات، وتم التحفظ عليها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها.