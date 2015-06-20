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جلسة صلح بين عائلتين بالبحيرة بعد شنق شاب على عمود إنارة لخلافات ثأرية

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جلسة صلح بين عائلتين بالبحيرة بعد شنق شاب على عمود إنارة لخلافات ثأرية جلسة صلح بين عائلتين بالبحيرة بعد شنق شاب على عمود إنارة لخلافات ثأرية
شهدت قرية البريجيات التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، جلسة صلح بين عائلتى "عوض" و"التلوانى"، لإنهاء الخلافات الثأرية بين العائلتين التى راح ضحيتها شخصان بسبب خلافات عائلية على الميراث منهم شخص تم توثيقه بالحبال وشنقة علنًا على أحد أعمدة الإنارة.

وعقدت الجلسة العرفية بقيادة كبار العائلات بالقرية منهم أحمد فرج شاهين، عمدة قرية علقام وعبد المقصود الشلقى ومحيى الشاذلى، وتم الاتفاق على إنهاء الخلافات الثأرية بين العائلتين والتوقيع على محضر للصلح بدون شروط.

يذكر أن قرية البريجات قد شهدت جريمة بشعة الأسبوع الماضى راح ضحيتها شخصان بسبب خلافات على الميراث حيث قام أحد الشباب بإطلاق النيران على ابن خالته فأرداه قتيلا فيما قام شقيق القتيل بتوثيق القاتل على أحد أعمدة الإنارة بالقرية وشنقه بمساعدة عدد من الأهالى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحالته للنيابة العامة كما تم ورود أمر ضبط وإحضار لأكثر من 15 شخصًا من أهالى القرية لاتهامهم بالمساعدة فى شنق القتيل.

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مصر 365