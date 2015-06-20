نقابة الصيادلة بالشرقية تكرم أعضاءها المتميزين

قال الدكتور عبد الحميد المحمدى رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية إن نقابة الصيادلة أقامت حفلا لتكريم الصيادلة المتميزين بالمحافظة.

وأضاف المحمدى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحفل رعاه الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة وتم تكريم شباب الصيادلة الذين حصلوا على شهادة الماجستير هذا العام وكذلك الصيادلة الراحلين منهم الدكتور محمد عبد الرحمن أمين صندوق النقابة للأسبق.

وأشار رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالشرقية إلى أن التكريم شمل قيادات العمل النقابى السابقين ومنهم الدكتور عزت إسماعيل نقيب الصيادلة الأسبق والذى اعتذر لمرضه والدكتور أحمد صقر أول نقيب لصيادلة الشرقية والدكتور أحمد الدسوقى وكيل نقابة الصيادلة السابق.

وتخلل الحفل عدد من المحاضرات العلمية من قبل الشركات الراعية للحفل الذى أقيم بقاعة لاجونا فيتسا .