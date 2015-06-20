تعليم السويس: تدعيم المدارس بألفى مقعد بتكلفة 660 ألف جنيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن اعتماد صندوق دعم وتمويل المشروعات بوزارة التربية والتعليم مبلغ 660 ألف جنيه لتصنيع 2000 مقعد لسد العجز من "التخت" أو "الديسكات" بفصول مدارس التعليم الأساسى والثانوى العام.

وأشار بيان صادر من مديرية التربية والتعليم بالسويس، إلى أن عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، كلف إدارة التعليم الفنى بالقيام بتصنيع "الديسكات" عن طريق مشروع رأس المال على أن يتم التسليم قبل بدء العام الدراسى الجديد 2015 / 2016.

وأشار عبد الحافظ إلى أن الدفعة الجديدة من "التخت" تعد الثانية من نوعها، حيث سبقتها منذ شهرين دفعة أولى بلغت 1500 تختة مقدمة من الهيئة العامة للأبنية التعليمية تم توزيعها على الفصول التى تعانى العجز فى التخت بمدارس المحافظة.

فيما أكد محمد عزب، مدير عام التعليم الفنى، أنه تلقى تعليمات عبد الحافظ وحيد بشأن قرار صندوق دعم وتمويل المشروعات حيث قام بتكليف القائمين على توجيه نجارة الأثاث والمسئولين عن إدارة أعمال مشروع رأس المال وهما محمد صالح، الموجه الأول، وأحمد عطية، موجه مادة نجارة الأثاث، لسرعة إنهاء تصنيع "التخت" فى موعد سابق على بدء العام الدراسى الجديد 2015 / 2016، وأشار عزب إلى أنه من المقرر قيام مدرستى الصناعات الزخرفية بنين و24 أكتوبر الصناعية بعملية التصنيع بصفتيهما صاحبتى الاختصاص المهنى.