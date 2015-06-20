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إطلاق سراح لبنانى خطفه المسلحون فى عرسال

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إطلاق سراح لبنانى خطفه المسلحون فى عرسال إطلاق سراح لبنانى خطفه المسلحون فى عرسال
تم إطلاق سراح اللبنانى محمد قاسم الحجيرى، الذى خطف فى مدينة عرسال من قبل مجموعات مسلحة فى 14 من شهر يونيو الجارى.

يشار إلى أن مسلحى "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابى ينتشرون فى جرود بلدة عرسال بشمال شرق لبنان (الجرود هى المناطق الجبلية الجرداء النائية التابعة للبلدة).

وفى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان انسحبت بعض العناصر المحسوبة على حركة فتح من القوة الأمنية المشتركة التى شكلتها الفصائل الفلسطينية.

وقال مصدر لبنانى لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الانسحاب جاء لأسباب مادية وليس على خلفية الاشتباكات التى شهدها المخيم أمس بين مجموعة محسوبة على فتح ومجموعة متطرفة.
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