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طيران التحالف يجدد قصفه لمواقع مختلفة بصنعاء بعد فشل مباحثات جنيف

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طيران التحالف يجدد قصفه لمواقع مختلفة بصنعاء بعد فشل مباحثات جنيف طيران التحالف يجدد قصفه لمواقع مختلفة بصنعاء بعد فشل مباحثات جنيف
جدد طيران التحالف بقيادة ، مساء اليوم الجمعة ( وقت مبكّر السبت بالتوقيت المحلي)، غاراته الجوية على مواقع تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى العاصمة صنعاء.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.ا)، أن سلسلة غارات جوية شنها الطيران على مطار صنعاء الدولى وقاعدة الديلمى العسكرية.

وأشار السكان إلى أن دوى انفجارات عنيفة سمعت، كما شوهدت أعمدة الدخان ترتفع بكثافة، دون معرفة الخسائر التى خلفتها تلك الغارات.

ويحلق طيران التحالف على اجواء صنعاء، وسط إطلاق المضادات الارضيّة بشكل كثيف من قبل الحوثيين وقوات صالح من أماكن متفرقة.

وتأتى تلك الغارات بعد ساعات من إعلان المبعوث الدولى إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، عدم الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السياسية اليمنية المشاركة فى محادثات جنيف.

وكان اليمنيون يترقبون محادثات جنيف على امل الخروج بهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار.
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مصر 365

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